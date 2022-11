Ayuso utiliza la justicia para tapar su fracaso de gestión en la sanidad pública

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado la justicia para tapar su fracaso de gestión en la sanidad pública. Ha ignorado por completo a la oposición madrileña, ha querido posicionarse otra vez como lideresa del PP y pasar por delante a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo al asegurar que “nadie tiene límites para Sánchez”

Ayuso miente

La presidenta ha dicho: “Vemos el propósito que tiene este presidente de erosionar todas las instituciones, tener un control férreo de la justicia, de todo aquello que le marca dónde están los límites, de su falta de transparencia, de las amenazas y el tono con el que está tratando a la Unión Europea cuando le pregunta dónde están los fondos, qué hace con la justicia, por qué no baja impuestos o por qué señala la banca como única opción”.

La realidad: La presidenta de la Comisión Europea felicita a Sánchez por el cumplimiento de España en el plan de fondos

Es la tercera muestra de apoyo a la labor del Ejecutivo en este campo que anula la ofensiva del PP contra el reparto de las ayudas, Bruselas agradece que se “siga avanzando con otras reformas, incluida la reforma laboral”.

Lo que dice Ayuso: “El presidente se ha echado a la izquierda de la izquierda, no sé si para ser más de izquierda todavía que sus socios comunistas en el Gobierno y lo que pretende es que aquellos que están condenados por graves delitos de sedición, con sentencias firmes o aquellos que se está viendo ahora las noticias, que tienen corrupción a manos del independentismo, pasen sin pena ni gloria. Es decir, los míos y lo que me conviene bien blindado y la oposición amordazada”.

Ayuso acusa a Sánchez que querer encarcelar como en Nicaragua

“Para eso es para lo que pretende modificar las cosas y, por tanto, ese tinte totalitario se ha visto en muchos países empezando por Nicaragua, que es cómo ha funcionado: arruinando a la empresa, señalando la banca, acabando con el empleo y teniendo la gente en tensión continua, sacando a colación constantemente la Guerra Civil, promoviendo el enfrentamiento entre españoles. Esa es la agenda”.

La realidad: La Comisión Europea insta a España a subir impuestos “verdes y reducir subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”. También rechaza la bajada de impuestos. España es el único país que tenía a criminales de guerra (de la guerra civil) en altares e iglesias.

Lo que dice Ayuso: “Lo que pretenden hacer con la justicia es amordazar a los propios jueces, es un gobierno que las sentencias judiciales dependiendo cómo caigan le son o no papel mojado. La justicia ha dicho claramente y por sentencia firme que lo que ha ocurrido en Andalucía es corrupción sistemática, arruinando a los andaluces durante décadas. Pues ya veremos si esto queda o no en nada”.

La realidad: “Bruselas no entiende el bloqueo sistemático del PP en la renovación del CGPJ”

Los populares incumplen la Constitución, un hecho muy grave que los expertos juristas europeos consideran una degradación de la democracia española.

Ayuso y otra vez ETA

Lo que dice Ayuso: “Y mientras tanto están dejando que los presos de ETA salgan a la calle a gran velocidad. Para qué quiero la justicia, pues para que lo mío se blinden y para que los demás tengan problemas y eso es lo que quieren hacer, politizar la justicia para eso y por supuesto eso genera una inseguridad jurídica tremenda y lo que va a conseguir es que inversores y empresarios se quieran ir porque no les das confianza”.

La realidad: El PP no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, por que los vocales actuales los nombre con mayoría absoluta del Partido Popular, con Mariano Rajoy. Hay muchas leyes en el Constitucional y no quieren cambiar los jueces que decidan sobre leyes como la del aborto, la de eutanasia, etc.

Ayuso acusa a Sánchez de no dejar a Feijóo hacer oposición

Lo que dice Ayuso: “Hoy cada vez se oye más español en todos los acentos en Madrid porque son ciudadanos que vienen o desde Cataluña o desde el País Vasco o desde otros rincones del mundo huyendo de esas políticas tiranas que esclavizan, que dividen, que empobrecen, que crean inseguridad y eso es lo que está haciendo este Gobierno y, además, con una agenda mediática sin precedentes contra todo, empezando contra el líder de la oposición para que no le pueda hacer ni siquiera oposición. Nadie tiene límites para Sánchez”.

La realidad: Ayuso torpedea todos los días a su presidente, Alberto Núñez Feijóo. La destrucción absoluta del “efecto Feijóo”, además de sus propios errores, está obligando al líder gallego a adoptar una estrategia política cada vez más cercana al “trumpismo” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hecho que abre de nuevo la duda sobre si el máximo dirigente del Popular será el candidato a las elecciones generales.