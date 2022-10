Ayuso, la obsesión por Pedro Sánchez y la indignación de los afectados del Metro de San Fernando

- Publicidad-

El pasado jueves Isabel Díaz Ayuso vivió una situación a la que no está acostumbrada: fue duramente abucheada en su visita sorpresa a San Fernando de Henares. Esto ocurrió, además, a pesar de que entre los afectados por las obras de la línea 7b se habían infiltrado decenas de militantes del Partido Popular para aclamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fuentes de los afectados han asegurado a Diario16 que muchos de esos «palmeros» ni siquiera eran de San Fernando.

Uno de los puntos sobre los que se focalizó la indignación de la ciudadanía fue el hecho de que Ayuso se presentara en San Fernando de Henares sin avisar. Nadie había dicho nada, no se produjo un comunicado previo desde la Casa de Correos. Ni siquiera se avisó al Ayuntamiento que estaban esperando al vicepresidente Enrique Ossorio.

Además de una falta de respeto institucional, la visita sorpresa indignó a los afectados quienes, a través de un comunicado, afirmaron que lo que se habían encontrado fueron «unas declaraciones en las que volvemos a escuchar lo mismo de siempre, intenciones y buenas palabras, tal y como señaló en sede parlamentaria: ‘nosotros lo único que podemos hacer es expresar toda nuestra solidaridad’. La propia presidenta Díaz Ayuso, hace menos de un año, pulsó el botón rojo al negarse a dotar presupuestariamente un Plan Integral propuesto el 21 de diciembre del año 2021 en las enmiendas parciales a los presupuestos de la CAM. Hace un año podría haberlo resuelto. Pero hace un año las elecciones no estaban a la vuelta de la esquina. La Moncloa no se había interesado directamente por este problema y ahora sabemos que hay mucho en juego en Madrid y este es el problema número uno. Creemos que la presidenta debería volver al municipio, avisar a los vecinos y darles las explicaciones necesarias en un formato por y para todos. Lo que no es de recibo es acudir sin avisar, por la puerta de atrás, buscando una fotografía y unas declaraciones para convencer a la opinión pública».

En este fragmento del comunicado de esta plataforma de afectados por las obras de la línea 7b de Metro se insinúa una de las claves de por qué Isabel Díaz Ayuso se presentó el jueves por sorpresa en San Fernando de Henares: su obsesión por Pedro Sánchez.

Fuentes consultadas por Diario16 confirman que se envió una carta al presidente del Gobierno pidiéndole que, ante la ausencia constante de Isabel Díaz Ayuso, visitara la zona y viera de primera mano la situación límite que están viviendo estas familias o mantuviera una reunión con los representantes de los afectados. En principio, desde Moncloa había buena predisposición para ese encuentro.

Las mismas fuentes señalan que en la Comunidad de Madrid se enteraron de que existía una posibilidad seria de que Sánchez pudiera acudir a San Fernando de Henares antes que Ayuso y eso era algo que ella no podía permitir.

Isabel Díaz Ayuso no es la culpable de la gravísima situación provocada por las obras de la línea 7b de Metro, pero la Comunidad de Madrid sí que lo es y ella es su presidenta. El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, en una entrevista concedida a Diario16 el pasado mes de diciembre, culpaba a Ayuso de que no tuviera un poco de «humanidad, de diligencia, y se reúna con los vecinos».

En esa entrevista, en una conversación previa, ya se planteó la posibilidad de que los afectados intentaran contactar con Moncloa y, desde entonces, se han producido reuniones de los vecinos con otras instituciones del Estado.

La visita de Isabel Díaz Ayuso, después de casi 4 años sin aparecer por San Fernando, llega en un momento cercano a las elecciones autonómicas y eso es algo que a los vecinos afectados por las obras del Metro ha indignado.

Las distintas fuentes consultadas por Diario16 señalan que a la presidenta de la Comunidad de Madrid se la vio perdida y daba la sensación de que le faltaba mucha información sobre lo que estaba ocurriendo en San Fernando de Henares. ¿David Pérez ha informado durante todos estos años de manera puntual a su presidenta? No es sólo las cifras de las actuaciones que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid, que los afectados consideran insuficientes. Se trata de un asunto muy grave, muy trágico.

Los que hemos estado allí, los que hemos entrado en las casas de los vecinos llenas de grietas por las que, en algunos casos, se podía ver la calle, podemos decir que la situación era sobrecogedora. Por eso se hacía inconcebible que la presidenta no visitara la zona, no escuchara a unos vecinos que lo único que piden es una solución definitiva porque no se puede vivir con el miedo constante a morir aplastados.