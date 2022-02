Ayuso, sobre las comisiones de su hermano: “No es ilegal”

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en la Cadena Cope. En su interlocución, la mandataria popular ha lamentado el daño que le están haciendo desde su propio partido, si bien está convencida de que alguien ha intentado engañar al líder del Partido Popular.

Su hermano sí participó en el contrato público

La dirigente madrileña admite, no obstante, que su hermano sí participó en el contrato público de la Comunidad de Madrid con Priviet Sportive, para comprar mascarillas en lo peor de la pandemia por 1,5 millones de euros. Génova cifra la comisión del hermano de Ayuso en 283.000 euros. “Todo está regulado ante Hacienda”, ha defendido.

Aun así, esta mañana la presidenta madrileña ha tirado balones fuera al señalar sobre la comisión que recibió su hermano de la Comunidad por un contrato de mascarillas: “No es ilegal”.

La comisión mientras fallecían más de 500 personas al día en Madrid

“Él [en referencia a su hermano] me dijo que era para traer mascarillas cuando no había mascarillas en España, cuando el mercado estaba bloqueado”, dice Ayuso, en referencia a la supuesta comisión que cobró su hermano por un contrato adjudicado desde la Comunidad a un amigo de la familia Ayuso durante la primera ola de la pandemia por un contrato para conseguir mascarillas.

“No, sí sé que está la comisión, pero no sé la cantidad. Lo que tengo claro es que no es ilegal, por lo que no le he preguntado más”. Y añade: “Primero, me extraña que esa cantidad el PP la tenga y la tenga tan clara [Pablo Casado la ha cifrado en 286.000 euros este viernes], porque yo no la tengo. Y segundo, yo no sé si en esa cantidad hay más conceptos, yo no lo sé. Es gente que lleva muchísimos años trabajando en ese campo”.¿El hermano de Díaz Ayuso cobró una comisión por el contrato de 1,5 millones de euros?

Y ha insistido en que el contrato adjudicado no es “ni ilegal ni poco ejemplar” y ha subrayado que “nunca se va a poder demostrar” que ella haya ayudado a su hermano “en nada”.

“La comisión no es ilegal. Es más, lo que vamos a hacer, de 12.00 a 12.30. vamos a dar una rueda de prensa con los consejeros de Hacienda, Justicia y Sanidad para explicar absolutamente todo, para ver si convenzo al PP de que la Comunidad de Madrid es honrada”.

Y añade: “Quisiera saber cómo es que el PP se entera, y no se entera por los medios, quiero saber por qué. No me pueden decir que es por el asunto del Congreso [del PP de Madrid]”.

Ayuso concluye: “No sé quién tiene que irse y quién tiene que quedarse, sé que estamos en un momento trascendental para España”.