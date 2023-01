Ayuso sigue “blanqueando” los problemas de la sanidad pública el Zendal

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sigue improvisando en la sanidad pública y echando balones fuera. Sigue blanqueando el hospital Zendal para solucionarlo, pero sin lograrlo.

Ayuso sigue “blanqueando” el Zendal

El Hospital Enfermera Isabel Zendal está, cada vez más saturado, acogiendo pacientes de La Paz y de otros hospitales del SERMAS, pero lo hace sin plantilla enfermera propia. Se abrió hace más de 2 años, como una mala idea y muy cara de la propia Ayuso. El centro no cuenta aún no cuenta con una plantilla propia como debería.

Desde el sindicato de Enfermería, SATSE Madrid, han reclamado que se cubriera, incluso desde antes de su apertura. Además, las enfermeras no ven atractivo los contratos de 15 días o poco más que se les ofrecen mientras en otros Servicios de Salud les dan contratos mucho más largos.

Enfermeras a la fuga

Desde Satse reclaman a Ayuso y a la Consejería que “fidelice a los trabajadores”. Y “no lo hace, dejando escapar a muchas de las alumnas de Enfermería que aquí formamos”, denuncian.

Ahora los 4 controles habituales están llenos, con 18 pacientes cada uno y otro más que se prevé que se llene a lo largo del este lunes. Por otro lado, se ha dado orden de preparar más controles, todos con capacidad para 18 pacientes, pero aún no disponen de enfermeras para atenderlos.

En la actualidad hay 48 enfermeras en hospitalización, repartidas en 4 controles, 12 enfermeras por control (6 de mañana y 6 de tarde) con presencia de 2 enfermeras/turno por control.

Por eso, no se entiende es que haya una torre cerrada en el Hospital Infanta Sofía (que ha tenido la semana pasada problemas de falta de camas y saturación en la Urgencias, y pasillos cerrados en hospitales con una alta frecuentación como el Infanta Leonor o el Hospital del Sureste.

Enfermeras poco valoradas por Ayuso

Hace cuatro años, las enfermeras madrileñas (y del resto del Estado) se presentaron a una Oferta Pública de Empleo que sigue sin resolverse, a pesar de que la otras que tuvieron lugar en las mismas fechas llevan ya tiempo resueltas.

“Es una vergüenza” el trato que nos da la Consejería de Sanidad y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ayuso.

“No resuelven la OPE porque no quieren o políticamente no les interesa hacerlo”, afirman desde SATSE Madrid que ha comenzado una campaña de recogida de firmas entre las enfermeras madrileñas para exigirlo. La situación de las enfermeras madrileñas es “dramática”, añaden desde SATSE Madrid, que pone como ejemplo la Carrera Profesional. “Muchas enfermeras la perciben tras denunciarlo SATSE a los tribunales y obligar a la Consejería a pagarla. A pesar de ello, muchas denuncias son recurridas por el Sermas para no tener que abonarlas y, todo ello, a sabiendas que va a terminar pagándolas ya que son miles las sentencias ganadas por la Asesoría Jurídica en todas las instancias judiciales.