Ayuso se quita de encima el lastre de Toni Cantó y le regala un ‘chiringuito’ de nueva creación para “impulsar el español”

No paró un instante de halagarla hasta el sonrojo ajeno durante la campaña de las elecciones madrileñas del pasado 4 de Mayo, aunque finalmente quedó fuera de las listas electorales por un problema de empadronamiento pese al empeño de la dirección nacional del PP de incluirlo con calzador en los planes de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña no ha tardado mucho tiempo en buscar al ex dirigente de UPyD y Ciudadanos un acomodo institucional que no la incordie demasiado en su denodado empeño de brillar con luz propia y única en estos dos años de legislatura que tiene por delante apoyándose en la ultraderecha de Vox. Toni Cantó dirigirá un nuevo ‘chiringuito’ creado ex profeso por el ejecutivo madrileño para “impulsar el español”.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles su nueva estructura con el nombramiento de viceconsejeros y directores generales. En este organigrama, la presidenta madrileña ha decidido la creación de la dirección de área de la Oficina del Español, un nuevo organismo que dependerá de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, al frente del cual ha decidido colocar al ex actor para lograr “hacer de Madrid la capital del español en Europa”, según ha explicado el ejecutivo madrileño en un comunicado. “Lograrlo tendría grandes beneficios no sólo en el ámbito cultural y académico, también en el turístico, económico y empresarial”, añade el equipo de Díaz Ayuso.

El Instituto Cervantes ya trabaja desde 1991 por la defensa y promoción del español en 88 ciudades de 45 países

“La lengua española es un activo cultural, social y económico que compartimos con casi 600 millones de personas en todo el mundo y que tiene un potencial extraordinario que la Comunidad de Madrid va a explotar”, apunta el Gobierno regional en el comunicado. Y añade: “El objetivo es hacer de Madrid la capital del español en Europa. Lograrlo tendría grandes beneficios no sólo en el ámbito cultural y académico, también en el turístico, económico y empresarial”.

Choque de objetivos con el Instituto Cervantes

De este modo, el ejecutivo de Díaz Ayuso busca un nuevo frente con el Gobierno central al asumir responsabilidades que ya cubre desde hace décadas el Instituto Cervantes, creado en tiempos de Felipe González en 1991. En la actualidad, este organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores está presente en 88 ciudades de 45 países, a través de sus centros, aulas y extensiones repartidos por los cinco continentes. Además, cuenta con dos sedes en España, la sede central de Madrid y la sede de Alcalá de Henares.

El Instituto Cervantes busca “promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. En sus actividades, el Instituto Cervantes atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanohablante”.