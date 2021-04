La residencias de mayores de Madrid ya han empezado a recibir información sobre el voluntariado del PP de Ayuso para trasladar a los mayores a votar el 4 de mayo. Son los supervivientes de aquellos protocolos de la muerte de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que decidió que, en la primera fase de la pandemia, estos mayores no pudieran ingresar en el hospital cuando caían enfermos y terminaban muriendo en soledad en la propia residencia.

Solo en Madrid, murieron más de 6.000 mayores por COVID-19 en la residencias, sin que se les pudiera prestar ayuda hospitalaria. Pero mucho más colaboradora se muestra ahora Isabel Díaz Ayuso para llevarlos a votar.

Diario16 ha tenido acceso a la información de voluntariado del PP que ha llegado a algunas residencias de mayores de Madrid, entre ellas a las de la Orden de San Juan de Dios. Esta acción, ni es de la Comunidad de Madrid, ni es desinteresada.

Los falsos voluntarios de Ayuso

Para los que se desplacen en silla de ruedas, la residencia pone a su disposición voluntarios del PP que llevarán a los ancianos a Correos a solicitar el voto por correo hasta el 24 de abril de 2021 inclusive.

Los que puedan caminar de manera autónoma y se encuentren empadronados en la residencia podrán elegir entre votar el día de las elecciones a partir de las 09:00 de la mañana también con voluntarios del Partido Popular o solicitar el voto por correo antes del 22 de abril.

Si las familias no comunicaron la decisión antes del pasado viernes 16 de abril, la residencia no se hace cargo de llevarlos hasta su centro de votación a votar y tendrán que hacerlo de manera autónoma o con algún familiar. No obstante, para aquellas familias que no deseen que un voluntario del PP los lleve a votar, pueden hacerlo comunicándolo a la residencia.

La reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ante un acto tan miserable.

Elecciones Asamblea Comunidad de Madrid: Carretaje de votos en las residencias de ancianos por parte del Partido Popular. pic.twitter.com/aVEdh3dimR — Lucio Martínez Pereda (@anluma99) April 19, 2021

La Junta Electoral de Madrid no tiene nada que decir?



Una residencia de ancianos, San Juan de Dios, ofrece a voluntarios del Partido Popular @populares para acompañar a los ancianos a votar?



A los mismos ancianos que se les denegó el derecho a recibir asistencia sanitaria. pic.twitter.com/IcDS2NViQk — Camaleón 🇪🇸🔻💜🔻🏳️‍🌈 (@CamaleonMurcian) April 20, 2021

Otras comunidades

Esta es también una práctica habitual durante décadas del PP en otras comunidades como Castilla y León y Galicia.

Allí donde el PP gobierna durante lustros se producen este tema de atropellos de derechos fundamentales con las personas más vulnerables.