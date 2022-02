Ayuso se hace un Cifuentes en la Asamblea de Madrid

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha negado las supuestas comisiones de un contrato irregular a su hermano. Pero las noticias sobre el supuesto espionaje con dinero público para espiar al hermano de Isabel Díaz Ayuso ha volado por los aires la sesión de control al Gobierno autonómico de este jueves en la Asamblea.

Ayuso ha intentado justificar esta guerra sucia dentro del PP, que recuerda mucho a lo ocurrido con la expresidenta Cristina Cifuentes: “Unos y otros, como no han podido ir contra mí, no han podido acabar conmigo por más que lo intenten y me están haciendo pagar ahora que tengo 65 escaños, ya que no lo pueden conseguir atentando contra mí, van contra lo más importante que tiene una persona, que es su familia”.

Nadie va a encontrar nada oscuro

La todavía presidenta ha asegurado “que nadie va a encontrar nada oscuro en los contratos cerrados por el Gobierno madrileño. Todos los madrileños van a poder ver que, ni un solo minuto que he estado al frente de la Comunidad, lo he dedicado ni para beneficiarme yo ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno. Y si no lo tuviera tan claro y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad, porque sería fácil de demostrar, habría algo que demostrar: que me he movido, que he hecho algo. No lo va a encontrar…”.

Ayuso ha concluido que “no ha habido contratación irregular. Como yo no he hecho nada ni he adjudicado nada a mi entorno, doy por respondida su pregunta”, ha declarado en el pleno en una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha aprovechado su intervención para interpelar a la mandataria regional por las presuntas irregularidades.

Mónica García: “El PP ha vuelto a hacer saltar las costuras de la decencia política”

“Han vuelto a saltar las costuras de la decencia política. Le iba a preguntar por la juventud y le cedo al tiempo para que dé explicaciones a los madrileños sobre la contratación”, ha reprochado la portavoz de Más Madrid. Previamente había explicado que su partido pediría la comparecencia de Ayuso en la Asamblea y no descarta ir a la Fiscalía.

En el momento más duro de la pandemia, el PP siguió con sus chanchullos. Ayuso tiene que dar explicaciones. pic.twitter.com/nmD2qntUPk — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 17, 2022

“Se equivoca señora Ayuso. Hoy no es el día para venir a faltar el respeto a los madrileños y a las madrileñas. Me niego a dar por perdida a una generación entera. Si de algo es fruto, es fruto de sus políticas durante 27 años gobernándola. No la ha gobernado ni Bildu, ni Sánchez, ni Marx”, ha insistido García.

PSOE pedirá a Fiscalía que estudie supuesto espionaje a hermano de Ayuso

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha avanzado este jueves que solicitarán a la Fiscalía que se encargue de estudiar las informaciones del supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“No vamos a consentir en Madrid guerras, chantajes y luchas internas del PP. Los madrileños no se merecen el enfrentamiento permanente en el que vive el Partido Popular”, ha señalado Juan Lobato.

No vamos a consentir en Madrid guerras, chantajes y luchas internas del PP.



Los madrileños no se merecen el enfrentamiento permanente en el que vive el Partido Popular.



👉🏽 ¿Esta era la libertad que prometía, a la siciliana?



🌹 @juanlobato_es pic.twitter.com/dGTTIY91nN — PSOE (@PSOE) February 17, 2022

Deje de usar Madrid como campo de batalla de una mafia siciliana

”La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha exigido al PP que “deje de usar la región como campo de batalla interno y que deje de parecer que gobierna una mafia siciliana. Vemos cómo se están usando las instituciones de los madrileños para la peor política con espionajes internos del PP que no sabemos si se han pagado con dinero público, ha reprochado Alonso en los pasillos de la Asamblea.

Anunciamos medidas ante el supuesto caso de corrupción de familiares y amigos de Ayuso.



Nos merecemos un Madrid que no parezca que lo gobierna la mafia siciliana.#MafiaSiciliana pic.twitter.com/etUrVKgfEA — Carolina Alonso (@Carolalon1) February 17, 2022

Recupera Madrid plantea una comisión de investigación

La portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, ha anunciado que ya han registrado una moción de urgencia de cara al Pleno del próximo martes donde se plantea una comisión de investigación en la que analizar el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con fondos públicos municipales, proposición para la que ha pedido el apoyo directo de Ciudadanos con el fin de que salga adelante.

Higueras ha trasladado a la prensa que las explicaciones dadas por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “han sido insuficientes porque pretender que los implicados y la negativa de los espías de haber hecho estas historias y esperar que se crea porque lo dicen ellos es bastante pobre”.

Para la edil es “lamentable que si se conoce la posible comisión de un delito se emplee esto para fines partidistas y hacerse chantajes en un partido en lugar de denunciarlo”.

Villacís: “El PP no gobierno solo”

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado este jueves: «Por supuesto, vamos a apoyar la comisión de investigación [propuesta por Recupera Madrid]». Ciudadanos gobierna en el Consistorio de la capital en coalición con el PP.

Begoña Villacís, de Ciudadanos, no se cree la versión de socio de Gobierno, el alcalde y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, quien ha negado este jueves tajantemente que el Ayuntamiento o su Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) encargara a un detective espiar a Ayuso. La número dos del Consistorio ha asegurado que “vamos a llegar hasta el final sobre lo que se ha podido o no producir”.