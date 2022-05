Ayuso se hace con el poder del PP bajo el más absoluto desprecio por las mujeres progresistas

- Publicidad-

La nueva lideresa del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso ha ejercido de poli mala, mientras que el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo lo ha hecho de poli bueno.

Ayuso, en un discurso dirigido a la extrema derecha española y a lo más rancio del Partido Popular ha despreciado e insultado a las mujeres progresistas y a todas aquellas, que aun siendo de derechas, creen en la lucha de sus derechos, incluido el lenguaje inclusivo de género.

Mujeres malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas,

“No hay propuesta simplona e irresponsable de la izquierda que no afecte directamente a la prosperidad y la libertad. Su forma de ver la vida, propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades, ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la inmensa mayoría de las mujeres, que trabajamos cada día por sacar adelante nuestro país”, ha espetado durante su discurso como presidenta del PP de Madrid.

Pero Isabel Díaz Ayuso ha continuado con su discurso populista, machista y de desprecio por todo lo que huela a izquierda o a socialista, más propio de hace 90 años, de un país como el nuestro, más tolerante y diverso. “Como a perro flaco todo son pulgas, para colmo, a España la está parasitando la misma agenda totalitaria que a todo Occidente, despojándola de todo aquello que la hizo ser universal y que le dio tanta prosperidad, desarrollo y paz. Hablar de la vida y la libertad hoy no es progresista”.

El partido “tabernario” de Ayuso

El Partido Popular (PP), una formación “pandillero y tabernario”, como le gusta decir a su nueva presidenta, elegida por el 99 por cientos de los votos. Alguien osó no votarla.

El viejo PP de siempre, el de la corrupción, le libretita, los sobres y ha cerrado sus heridas en el mismo lugar donde comenzaron a abrirse. El Congreso autonómico ha concluido este sábado, poniendo fin a la guerra civil en el seno de la formación. Isabel Díaz Ayuso, nueva presidenta del PP de Madrid, y Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del partido, han escenificado su apoyo mutuo, durante sus intervenciones, cargadas de críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Fin de las tensiones con Ayuso

Feijóo ha escenificado el fin de las tensiones entre la dirección nacional y la Comunidad de Madrid. “Todos sabemos que este Congreso llevaba demasiado pendiente. Extendernos sobre ello es un ejercicio de nostalgia que no lleva a ninguna parte. Nos hemos preocupado demasiado por cuestiones internas. Yo no pienso dedicarle un segundo porque no me interesa el pasado, sino lo que va a pasar”, ha dicho el nuevo presidente del PP.

Feijóo ha instado al PP “a ser un partido amplio, con hambre y con ganas “que se parezca a la gente” al igual que Isabel Díaz Ayuso ha convertido en “su mayor acierto” ser “la presidenta que más se parece a Madrid”.

Ayuso ya es libre: ¿gobernará o seguirá hablando?

“Desde hoy, Isabel y su equipo son más libres para conseguir un PP de Madrid más libre y un Madrid más libre”, proclama. Al mismo tiempo se muestra convencido de que “el PP abre hoy una etapa que estoy convencido de que será brillante”. Se demostrará en las victorias de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, con una mayoría absoluta en la Comunidad, más alcaldías en toda la región y una nueva victoria de José Luis Martínez-Almeida en la capital, ha espetado Feijóo, que se juega su futuro en las próximas elecciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado por ahora, su apoyo al nuevo líder nacional de su partido. “Tú vas a ser el presidente del Gobierno. Madrid es la retaguardia. Es el Gobierno que España se está perdiendo hasta que el PP vuelva a la Moncloa, cuando será tu momento”.

Ayuso ha querido continuar con un discurso en contra de Pedro Sánchez y Podemos con estas palabras: “Nosotros por experiencia y por acogida estamos obligados a defender principios e ideas”.

Niega ser populista, pero es la más populista

Ayuso ha afirmado que “se enfrenta al populismo, al comunismo y a las tiranías”. A pesar de sus palabras, los hechos la desmienten. Pero Ayuso ha ido más allá, al afirmar que quiere “corregir a los señores de la izquierda que nos imponen cómo sentirnos como mujeres y nos dan lecciones de política a las que no somos de su cuerda, con condescendencia”.

Mariano Rajoy ¿un vago?

“Igual de mal está el que busca problemas porque es un insensato o un resentido, como el que huye de los mismos, porque es un cobarde o un vago”. ¿Se está refiriendo al expresidente Mariano Rajoy, que dejaba pasar el tiempo antes de enfrentarse a los problemas?