«Ayuso se equivoca si cree que la gente va a follar más porque les baje los impuestos»

Uno de los mayores problemas que tiene España en la actualidad son las bajísimas tasas de natalidad. Desde diferentes ámbitos políticos, sobre todo desde la derecha y la extrema derecha, se están reclamando estímulos para favorecer que las familias tengan más hijos. Sin embargo, el problema no se soluciona con incentivos o deducciones fiscales, sino que la solución se encuentra en mejorar las condiciones de vida en que viven los hogares españoles desde la crisis de 2008.

Antes de que estallara la recesión global provocada por, en teoría, la quiebra de Lehman Brothers, uno paseaba por los parques o las calles y no hacía más que ver parejas jóvenes con niños pequeños o con carritos de bebé. Era la época en la que ser mileurista parecía un estigma. Sin embargo, llegaron la crisis, la ineptitud del gobierno de Zapatero y las políticas de austeridad de Mariano Rajoy, entre las que se encontraba una reforma laboral que destrozó derechos y debilitó la capacidad salarial de las clases medias y trabajadoras.

A medida que han ido pasando los años, la economía se ha ido recuperando pero tanto los sueldos como las condiciones laborales de la ciudadanía pueden ser calificados como indignos. Para rematar la situación, llegó la pandemia del Covid-19, que paralizó la actividad económica, y la guerra de Ucrania con unas consecuencias que se focalizan en una inflación absolutamente inasumible por las familias.

A medida que las condiciones salariales se han depauperado, ha bajado la natalidad en la misma proporción. Es un proceso lógico. Si no hay dinero para mantener a los hijos, las familias no pueden tenerlos.

La solución a la bajada de natalidad pasa indefectiblemente por un incremento de la capacidad económica de los hogares. Cuando se produjo el «baby boom» en los años 70 del siglo XX, España vivía en un momento de incrementos salariales y de conformación de una clase media sólida. Lo mismo ocurrió con la prosperidad iniciada en los últimos años de la década de los 90 y que fue frenada en seco con la crisis de 2008.

Sin embargo, las soluciones dadas por la clase política dirigente, sobre todo por la derecha y la extrema derecha, que reclaman insistentemente que hay que proteger a las familias para que puedan tener más hijos, no pasan por ese incremento en los salarios. Más bien al contrario, se habla de subsidios ridículos, cheques-bebé o de incentivos fiscales que, en realidad, suponen unos pocos euros mensuales que no darían para la crianza de un hijo.

En conversación con Diario16, una abogada de uno de los bufetes más importantes de España ha señalado que «tenemos un gravísimo problema con la natalidad. Los jóvenes no tienen capacidad adquisitiva suficiente ni siquiera para independizarse. ¿En qué cabeza cabe que un cheque bebé o una bajada de impuestos va a servir para que piensen en tener hijos? Los políticos están equivocados si creen que con esos incentivos la gente va lanzarse a tener críos. Y luego está el tema fiscal. Te pongo un ejemplo, las medidas de la Comunidad de Madrid para incentivar la natalidad. ¡Es que viven absolutamente alejados de la realidad! Ayuso se equivoca si se piensa que la gente se va a poner a follar como loca porque les baje los impuestos. ¡Es una locura! El problema no es de Ayuso, ni de Feijoo, ni de Sánchez, ni de Abascal, ni de Pablo Iglesias. El problema es que en el tema de la natalidad parece no haber intención de solucionarlo con la única solución que hay: que en las casas entren sueldos dignos y, luego, si quieren, que incentiven como les dé la gana, pero lo primero son los sueldos y que la gente no tenga que ir a las colas del hambre o que los jóvenes tengan un futuro que pasa, como nos ocurrió a nosotros, con la posibilidad real de formar un proyecto de vida».

Los verdaderos factores

En la sociedad actual se necesita mucho dinero para formar una familia. Los gastos que genera el tener hijos son muy superiores a las rentas que se perciben en la actualidad los hogares.

El verdadero problema de la ciudadanía se encuentra en los ingresos de los hogares españoles que son más propios de un país del tercer mundo o en desarrollo que de la cuarta economía de la Unión Europea.

Según un reciente informe de Cáritas, las familias españolas viven con unos ingresos inferiores al 85% del presupuesto de referencia para llevar una vida digna. Esto se debe a que los gastos esenciales (vivienda, alimentación y transporte) son las que están experimentando una mayor subida de precios. Todo ello sucede mientras los salarios apenas se revalorizan o se incrementan los empleos a tiempo parcial. Por ejemplo, en la actualidad los gastos relacionados con la vivienda ya ocupan un 80% de los ingresos de las familias.

Sin embargo, un tercio de los hogares (6 millones) no cuentan con ingresos que les garanticen una vida digna. La inflación está azotando a estas familias, de las cuales 3 millones ya se están viendo obligadas a recortar en alimentación.