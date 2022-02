- Publicidad-

Isabel Díaz Ayuso se apoya en la extrema derecha para ejecutar el cambio de liderazgo en el PP, porque para la presidenta populista madrileña, la apuesta de Alfonso Fernández Mañueco de formar Gobierno con Vox, es más democrático que el proyecto totalitario que está destrozando España.

A la presidenta populista no le ha hecho falta citar a Vox para lanzar una puya este martes al PP de Pablo Casado. Ha instado al partido Popular de Castilla y León a llegar a un acuerdo con la formación de extrema derecha para gobernar la Junta.

La extrema derecha buena, frente al proyecto totalitario de Sánchez

“Que no nos importe lo que piense la izquierda sobre nuestros pactos”, ha soltado sin ningún pudor la presidenta en su primeras declaraciones públicas tras las elecciones del 13-F.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Por qué para Ayuso, el proyecto de Vox, de derogar las leyes de Violencia de Género o de Memoria Histórica es más democrático que “este proyecto totalitario que está destrozando España”, en referencia al Gobierno legítimo de coalición

“Quiero desde aquí, desde Castilla y León y desde el resto de España que consigamos juntos cambiar el Gobierno de la Nación y que el Partido Popular tome urgentemente las riendas”.

Su prioridad es acabar con el sanchismo a cualquier precio

También ha afirmado que “los españoles no nos perdonarían estar no centrados en esto y solo en esto, nos va mucho en juego a todos. España no soportaría otro lustro sanchista. Los intereses de nuestro país y de los españoles trascienden a los partidos y cuanto más grave es la situación, más exigentes serán los ciudadanos con nuestra actitud”.

“Estaré, haciendo lo imposible por consolidar este proyecto que de izquierda a derecha está uniendo la sociedad madrileña en torno a la libertad y que se está convirtiendo en un modelo en el que toda España mira”.

El socialismo sale caro y ¿Vox?

La dirigente regionalista ha insistido en que espera que Alfonso Fernández Mañueco tenga “pronto un Ejecutivo basado en la suma de intereses, frente a este proyecto totalitario que está destrozando España”. Asimismo, ha instado “a que busque con otros partidos” (no los hay) “lo que les une y, blindar su región frente a políticas identitarias, la pobreza y la desesperanza”.

“El socialismo sale muy caro y no sé cuánto hubiéramos tenido que añadir a la factura en tener como vecino a un Gobierno el PSOE, Podemos y demás al frente”, ha señalado Ayuso durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Fórum Nueva Economía en el Hotel Ritz.

La presidenta madrileña ha apelado a sus compañeros del PP “a trabajar juntos para cambiar el Gobierno de la nación y tomar urgentemente las riendas del país”, ha dicho.

“Desde la Comunidad de Madrid lo tenemos claro y, por eso, nos levantamos cada día con nuevas propuestas para solucionar problemas”.

Carga contra Casado

La lideresa populista ha vuelto a pedir que se celebre el tan ansiado congreso del PP madrileño y en el que quiere todo el poder solo para ella. “No es una cuestión de que se adelante nada, sino, sobre todo, que no se siga retrasando la voz a los afiliados y que el partido se ponga pronto a disposición de Casado, porque ésta es su casa, es su circunscripción”.

“Mi propuesta no va a ser presionar nada, ni pedir nada, simplemente dejar a la organización trabajar, seguir adelante, aceptando lo que decidan libremente los afiliados y, como digo, ponerse a disposición ya del presidente. Por lo tanto, no es como se lee en algunas ocasiones: nada en contra, sino a favor del PP”, ha lanzado Ayuso contra el liderazgo de Casado.