Ayuso rehúsa investigar la gestión de las menores tuteladas que fueron prostituidas y violadas: “Le da poca luz a la verdad”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha rechazado investigar la gestión de las menores tuteladas que fueron prostituidas y violadas: “Le da poca luz a la verdad”.

La lideresa populista ha ironizado con un suceso tan grave: “¿Para qué quieres una comisión de investigación si ya sabes los resultados? Tenemos la culpa en la Comunidad de Madrid, somos responsables y todo el mundo se tendría que ir a su casa. Esa comisión sirve para eso”.

Ayuso elude responsabilidades

Durante una entrevista en Onda Cero ha quitado hierro al asunto de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre las menores tuteladas que han sido explotadas por una mafia de proxenetas y ha criticado que Mónica García, portavoz de Más Madrid haya sentenciado a la consejera de Familia, Juventudes y Políticas Sociales, Concepción Dancausa.

Hace tres días se conoció que una tutora de Madrid denunció una violación anal de una menor seis meses antes de la operación policial, según una información de la Cadena SER. El sumario del caso Sana desveló que, al menos, dos Hospitales de Madrid tuvieron conocimiento de este caso a finales de agosto. Y que tres meses después la misma menor llegó al Hospital la Paz denunciando otra presunta agresión sexual.

Ayuso justifica lo injustificable

Ayuso ha justificado que, pese a estar tuteladas por la Comunidad de Madrid, estas menores “salen todos los días y tienen total libertad para estar donde quieran. Son cuestiones que se producen fuera de las instalaciones de la Comunidad de Madrid y vamos a conocer de qué estamos hablando”.

¿Todavía la presidenta del Gobierno madrileño no sabe que es lo que ha ocurrido en este caso?

“Todos los días, el personal de estos centros va a la Justicia para interponer denuncias por las situaciones que viven. Es casi imposible evitarlo. En algunas de ellas, estos abusos se están produciendo por parte de sus propios padres”, ha expuesto. Pero debemos recordarle a Ayuso que fueron las propias menores con la ayuda de sus tutoras la que denunciaron y también una de las madres”

Las explicaciones llegan tarde

En la entrevista, Ayuso ha explicado que todos los días se está conociendo información sobre el caso y ha recordado que el día 3 de febrero, cuando se inicie el período de sesiones, la consejera ira a dar toda la información que conoce la Comunidad en Pleno y donde los grupos parlamentarios harán sus aportaciones.

Pero esa comparecencia llega tarde, sobre todo tras afirmar el pasado 4 de enero, cuando la señora consejera de Políticas Sociales afirmó que ninguna de las diez niñas rescatadas por la Policía estaba en centros de la Comunidad. Un extremo que fue desmentido tanto por la Policía como por otras fuentes oficiales.

Una comisión en Baleares sí, pero por los mismos hechos en Madrid NO

Durante la entrevista, el periodista Carlos Alsina le ha recordado a la lideresa populista madrileña las críticas que desde su Ejecutivo habían hecho contra el Gobierno de Baleares, por el caso de las menores tuteladas en dicha región.

Pero Ayuso se ha salido por la tangente afirmando: “Consideramos que es un tema ya no solo muy delicado, es que contrae una maraña enorme de legislación de protección del menor, en una situación que, además, ni la propia Policía en ocasiones conoce la situación de muchas de estas menores porque no están”, ha dicho.

Ayuso ha recordado que cuando una menor está en un régimen de tutelaje “no está en un régimen de aislamiento y tienen total libertad para estar donde quieran” y ha rematado una frase totalmente inapropiada con estas palabras: “De hecho, la propia Policía esta semana señalaba que en algunas ocasiones se escapan de la propia vigilancia”.

En Madrid no eran casos aislados: Era una trama

“Son cuestiones que se producen fuera de las instalaciones de la Comunidad de Madrid, fuera del trabajo que realizan los funcionarios y todo el personal de las mismas, y por eso vamos a conocer qué está pasando. No es lo mismo una situación sistemática que se está dando, como ha ocurrido en otros lugares de 150 casos anuales y a manos de profesionales de esos centros, o casos aislados fuera”, ha indicado.

Para la presidenta, “las comisiones de investigación cuando son oportunas, bienvenidas sean, pero si son solo para confundir más que para ayudar no benefician”. Por eso considera que “es pronto para hablar de ello y que no sirve para nada en este caso. Creo que no sirve porque da poca luz”, ha reiterado a continuación.

La dirigente regional cree que “el Parlamento en algunas ocasiones no busca investigar, sino que quiere condenar. Y ha puesto el foco en que ayer la portavoz de Más Madrid, Mónica García, no había entrado a la reunión que mantuvieron y ya tenía claro que habían sentenciado a la propia consejera”.