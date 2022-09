Ayuso recurre  ante el Constitucional el decreto de ahorro energético, ¿también el 50% de descuento en los abonos transporte?

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Gobierno regional ha dado orden a los servicios jurídicos para interponer un recurso de inconstitucionalidad y la personación ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 29 -en sus apartados 1 al 5, ambos inclusive- del Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, con las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno central.

Ayuso recurre al Constitucional

Ayuso presentará el recurso ante el Tribunal Constitucional la próxima semana. Es un decreto, ha señalado la presidenta, “que actúa de forma arbitraria, autoritaria y, sobre todo, que atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos”. Además, “invade competencias sin justificación”, especialmente en materia de educación y comercio, y “sin haber razones de urgencia”, ha destacado.

Ayuso sabe que ninguno de los reproches que le hace al decreto ley de Ahorro Energético aprobado el pasado uno de agosto en Consejo de Ministros extraordinario se han producido. No puede probar ninguna de sus afirmaciones, entre otras cosas, porque vivimos, como ella misma ha dicho, en “El Paraíso”.

“En los últimos días hemos visto en algunos medios de comunicación cómo los propios afectados denunciaban que es una normativa sin sentido y que al imponerse de esta manera les ha sido imposible aplicarlo o no hacerlo con la celeridad que quisieran porque se está perjudicando gravemente en su actividad empresarial”, ha indicado Díaz Ayuso, quien ha defendido que los escaparates “son un reclamo para la venta, tanto de día como de noche”, y más, en una región “con tanta vida popular las 24 horas”.

Los escaparates no se han apagado en Madrid

Además, ha apuntado que, en otros establecimientos, la imposición de la temperatura está afectando al desarrollo comercial. “Los comerciantes son autónomos que ya soportan muchas trabas administrativas, muchos impuestos y que necesitan, sobre todo, ayuda, para que los clientes opten directamente por entrar en sus establecimientos porque si no, dejarán de comprar”, ha alertado la presidenta, quien ha añadido que, al contrario, el Gobierno de la Comunidad de Madrid “tiene claro que autónomos, comerciantes, empresarios, necesitan facilidades, colaboración, luz y apertura. Y todo, mediante diálogo y no amenaza de multa”, ha subrayado.

Competencias

El Gabinete autonómico adopta esta vía al entender que el Real Decreto-Ley vulnera e incurre en una invasión competencial que corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid gestionar, de conformidad con lo dispuesto en diferentes artículos de su Estatuto de Autonomía. Asimismo, se considera que el referido artículo 29 vulnera los artículos 23.2 y 86.1 de la Constitución Española.

El pasado mes de agosto, una vez conocido su contenido, el Ejecutivo autonómico anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad, ya que la medida ponía en riesgo a pymes y autónomos, disuadía al turismo y crea una mayor inseguridad en las calles de los municipios madrileños. El texto del Gobierno central convertía, por ejemplo, a Madrid en la única gran capital europea cuyos escaparates quedarían a oscuras a las diez de la noche, entrando en colisión directa con la libertad de horarios comerciales existente en la región.

Igualmente, y desde el punto de vista sancionador, se cuestiona su aplicación, ya que no se especifica cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos. El texto va en contra también el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura. Se incumple así un decreto que regula la propia seguridad de los trabajadores, y que ha obligado al Ejecutivo central a rectificar sobre la marcha, ya que establecía temperaturas no inferiores alos 27 grados.

Rebelión de Ayuso

El gobierno de Ayuso lidera una rebelión basada en argumentos que retuercen la ley.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en el verdadero ariete contra el actual gobierno y nada de lo que salga aprobado de Moncloa será aprobado o aceptado sin guerra por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, una presidenta que gana adeptos gracias a la falsa libertad que de manera populista proclama