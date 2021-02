La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha recuperado el lenguaje de la derecha golpista anterior a la Guerra Civil en España, al afirmar que tenemos al frente de la Moncloa “a unos políticos que nos están llevando a un ambiente preguerra civilista”. Este lenguaje vehemente, se parece mucho al de ‘la CEDA’.

Vox torea a Ayuso

En una entrevista en “Libertad Digital”, Ayuso ha reconocido que por más guiños y concesiones que le hace a la extrema derecha de VOX, aún está lejos de lograr un acuerdo para aprobar los Presupuestos: “No puedo sacar adelante unos presupuestos porque me torean todo el rato”.

Discurso incendiario

Ayuso en su afán por liderar la derecha española a nivel nacional, ha cruzado líneas rojas en su discurso incendiario y ha acusado al Gobierno de España de una deriva preguerra civilista, acusando al vicepresidente Pablo Iglesias de incitar “en las calles la quema la convivencia” y al presidente Sánchez de “instiga desde dentro, pero de una manera más fina”.

Para la presidenta madrileña, en su afán por comparar los discursos impetuosos de los años 30 del siglo pasado, ha afirmado: “No podemos hacer otra cosa, ni dormir, ni descansar, ni parar hasta que no tengamos la llave y la clave para que el rumbo en España se enderece”, como si nuestro país fuera a la deriva, o se preparara para algo peor.

¿A qué se refería con “enderezar el Rumbo de España”?

Pero las comparaciones con los discurso de la derecha de Gil Robles durante sus ataques a la II República continua: “Hay otro tipo de políticos que defendemos una España unida, una España fuerte donde prima el esfuerzo, el mérito, el trabajo (…) todos aquellos que tenemos los valores compartidos, a pesar de las diferencias, nos hemos de entender”.

Ayuso ha acusado al presidente de Gobierno de promover la división territorial y de “disfruta de la Moncloa, a lo Nerón”. (Las mentiras sobre el gran incendio de Roma: ni fue tan devastador ni lo provocó Nerón)

La extrema derecha torea al Gobierno en Madrid

A la presidenta, “Vox en Madrid me trata mucho peor: lo hizo en los pactos de investidura dándonos los peores meses que recuerdo y llevándonos casi a romper a pocas horas del acuerdo, son los que ha promovido la comisión de investigación de residencias, la única comunidad que las tiene es Madrid gracias a ellos…”. (Es falso: esta Comisión fue promovida por la oposición de Izquierdas)

Ayuso también ha mentido al afirmar que la extrema derecha de Vox promovió la Comisón de investigación de Avalmadrid; “son los únicos que han promovido una comisión de investigación contra mi familia y mi difunto padre”, que fue promovida por la oposición al completo y apoyada por su socio de Gobierno.

Telemadrid

Y ha seguido en su huida hacia adelante, acusando a su socio, la extrema derecha de VOX, de querer cerrar Telemadrid, “lo querían cerrar ahora y ya no“, cuando fue la presidenta, la que se adelantó en septiembre de 2019 a afirmar: “Ya no es un servicio público esencial“.

La torean, pero son sus socios preferentes

Ayuso le ha dicho a la extrema derecha de VOX, “sois mis socios preferentes, Vox tiene que estar en las instituciones”, pero también les acusa de no poder sacar las cuentas de 2021, “no puedo sacar adelante unos presupuestos porque me torean todo el rato”.

Para la presidenta madrileña, “cada vez que la extrema derecha de Rocío Monasterio, se levantan de la mesa de negociación, van presumiendo por los pasillos de lo mucho” que la hacer sufrir”.