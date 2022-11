Ayuso recula y facilitará tratamientos retrovirales a inmigrantes infectados con VIH

- Publicidad-

Hace exactamente una semana Diario 16 puso voz al drama de miles de inmigrantes en situación irregular infectados con VIH y a las distintas ONG que llevan más de un año reclamando la atención sanitaria para este colectivo : desde noviembre del año pasado, las restricciones a la cobertura sanitaria para los inmigrantes con VIH en la Comunidad de Madrid les exponía a un peregrinaje , a una maraña administrativa y hasta facturas de una media de 700 euros enviadas por orden de la consejería de Sanidad desde los hospitales donde eran atendidos.

Durante este último año, tras un par de encuentros con las autoridades responsables del área y al menos un par de concentraciones frente a la Consejería de Sanidad en la calle Gran Vía, convocadas por las organizaciones Apoyo Positivo, Cogam, Salud entre Culturas, Imagina Más, Acción Triángulo, Kif Kif, gTt-VIH y CESIDA han bastado para que la Comunidad de Madrid recapacitara y entendiera que se trataba de un asunto de salud pública que afectaba al conjunto de la sociedad madrileña, tal como reclamaban las organizaciones humanitarias .

Después de una reunión mantenida el pasado viernes con la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, las referidas asociaciones LGTB y contra el VIH tuvieron la confirmación que entraría en vigor un nuevo protocolo de actuación en el que se contempla que los hospitales, a partir de ahora, estarán autorizados a atender a migrantes en situación irregular que se encuentren en alguno de estos dos supuestos: «mujeres embarazadas» o «personas afectadas por enfermedades transmisibles que supongan un riesgo para la Salud Pública (infección por VIH, Tuberculosis, Infecciones de Transmisión Sexual y cualquier enfermedad de declaración obligatoria en el marco de la vigilancia, control y seguimiento de alertas sanitarias)».

Facturas de hasta 700 euros

Como informamos el pasado lunes, a los inmigrantes en situación irregular y con VIH se les impedía el acceso a los necesarios tratamientos retrovirales a través de un farragoso procedimiento administrativo hasta no obtener su regularización legal. Estos hechos motivaban que muchos suspendieran los mismos que habían iniciados en sus países de origen o, directamente se acercaran a urgencias para reclamar su suministro.

Una vez atendidos en los centros hospitalarios, semanas más tarde, recibían cartas o mails reclamando el abono de los fármacos, a través de facturas, cuyos importes ascendían a una media de 700 euros-. En Diario16 publicamos una de ellas hace una semana:

Con este nuevo procedimiento que entró en vigor el pasado viernes, la Consejería de Sanidad suspende, de momento, el envío de facturas a los pacientes tratados.

Cautela en las asociaciones humanitarias

“Es un paso necesario y que va en la buena dirección”, afirma Reyes Velayos, presidenta de la ONG Apoyo Positivo, y de la Coordinadora estatal de VIH y Sida, Cesida.

No obstante, Velayos matiza la provisionalidad de la medida al afirmar que “Parece que hemos ganado una batalla, que no la guerra: Nos han confirmado que siguen trabajando en un protocolo definitivo que, entre otras cosas, va a permitir que estas personas obtengan una tarjeta sanitaria específica y que el no estar empadronado, por ejemplo, no frene su acceso a la sanidad”.

Sobre como se aplicará el protocolo, Velayos confirma que “Nos han pedido que les enviemos cualquier problema que nos encontremos, el acceso se realizará desde admisión de los hospitales, no van a pasar factura por estas atenciones y, en principio, entra cualquier persona que esté en la situación que os he comentado”

Para finalizar, la presidenta de la coordinadora Cesida recalca que esto no acaba más que empezar «Tenemos otra reunión con Salud Pública en enero, para evaluar el funcionamiento de este protocolo e informarnos de los avances en el siguiente”. En este sentido, añade, que “De momento estamos en tregua y suspendemos las acciones y las concentraciones frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid» no sin antes manifestar que “Después de un año, estamos muy contentas por este avance”

Silencio en los partidos de la oposición

A pesar de ser un asunto de salud pública para el conjunto de los madrileños, no ha habido pronunciamiento ni iniciativa alguna por parte de las formaciones políticas de la oposición a Díaz Ayuso.

Tras la última concentración de los organizadores, el pasado miércoles 26 frente a la Consejería de Sanidad, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no han promovido ni registrado ninguna propuesta. Durante la pasada semana, desde Diario16 se contactó con representantes de dichas formaciones para conocer su posicionamiento sobre esta delicada situación pero sin obtener resultados positivos.

Asimismo, tanto en sus redes sociales como en la de sus líderes, Mónica García, Juan Lobato y Alejandra Jacinto han evitado abordar un asunto de máxima gravedad que atañe a la salud de los madrileños.