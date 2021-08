Ayuso reconoce un incremento de 1,4 millones de citas en Atención Primaria, un desastre

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso reconoce un incremento de 1,4 millones de citas en Atención Primaria y que las listas de espera se demoran un mes más, un desastre como ella misma reconoció en una entrevista. Desde CCOO Sanidad Madrid reclaman la aprobación de un plan de choque real para la Atención Primaria y la puesta en marcha urgente de un programa para reducir las listas de espera y parar las privatizaciones.

Plan de choque real para Atención Primaria

CCOO Sanidad Madrid urge a la aprobación de un plan de choque real para Atención Primaria porque considera insostenible la situación agónica que vive este nivel asistencial de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, tanto para la ciudadanía como para los y las profesionales. Durante el pasado año (2020) se registró un incremento de 1,4 millones de citas en los centros de salud de la región y, además, la población atendida creció un 3%, según refleja la Memoria 2020 del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Asimismo, CCOO reclama un acuerdo para poner en marcha un plan urgente que reduzca las listas de espera quirúrgicas, cuya demora media ha aumentado en treinta días, pasando de 51,66 días en 2019 a 79,94 días en 2020. Otro dato que recoge la Memoria del SERMAS que se hizo pública ayer.

El secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, Mariano Martín-Maestro, considera que esta situación es consecuencia directa de la deriva en la gestión de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid y la senda de privatización que está diseñando el Gobierno del PP. Sirva como ejemplo el incremento del 3% en los conciertos hospitalarios, el 9% en los convenios de salud mental y el 38% en las pruebas DEPRECAM.

La sanidad pública bajo mínimos

- Publicidad-

Martín-Maestro ha denunciado que la Consejería Sanidad no está ejecutando la construcción de los centros de salud a los que se habían comprometido (Vallecas, Fuenlabrada, Las Tablas, Alcorcón,…), que se ha reducido el número de quirófanos (seis menos que los que funcionaban en 2019) y que el número de camas funcionantes sigue estando muy por debajo de las necesidades asistenciales. Sin contar con que se mantienen cerrados hospitales enteros (Hospital Puerta de Hierro), parte de otros (Torre 4 Hospital Infanta Sofía, ala completa del Hospital Infanta Leonor), centros recién reformados como el Instituto Oftálmico del Hospital Gregorio Marañón, y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que atendían más de un millón de asistencias anuales.

Hito histórico

El máximo responsable de CCOO Sanidad Madrid no entiende cómo se recoge en la memoria que el IFEMA ha sido un hito histórico cuando varios hospitales de la región tenían plantas, alas, pabellones y torres cerradas. Y apunta que IFEMA fue un centro que estuvo operativo solo 41 días, con un máximo de 1.150 camas abiertas, y tuvo un coste, según datos de la propia Consejería, de más de 87 millones de euros.

El personal del Hospital Isabel Zendal, otro hito histórico que no tiene plantilla propia, ha sido trasladado desde otros centros forzosamente y aunque su coste inicial estimado era de 50 millones de euros, ya se sitúa por encima de los 153 millones de euros.

Martín-Maestro afea que la Consejería de Sanidad no haya incluido en la Memoria 2020 un apartado específico reconociendo el ingente trabajo realizado por los profesionales del SERMAS. Reclama dicho reconocimiento junto con el abono de una paga extraordinaria, compensación de jornadas de descanso y el cumplimiento del acuerdo de Carrera Profesional para el personal no fijo. Sobre este asunto, en el Consejo de Administración del SERMAS, CCOO ha preguntado si realmente el consejero de Sanidad ha solicitado este reconocimiento en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid: a día de hoy no ha recibido respuesta.

Recursos Humanos

En materia de recursos humanos no ha habido incorporación de personal fijo, según la Memoria 2020 del SERMAS, por lo que la temporalidad se sitúa en el 54%. Por ejemplo, la categoría de médico de urgencias hospitalarias tiene una temporalidad del 84% (la exigida por ley debe estar como máximo en un 8%). Sigue pendiente aún la resolución de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2017, y las distintas convocatorias de varias categorías del 2018 (plazas que, de no ser convocadas antes del 31 de diciembre del presente año, se perderían) y las del 2019 y 2020.

Salud mental

Otra área en el que se percibe un elevado incremento de la presión asistencial, según los datos de la memoria, es la Salud Mental, con un aumento de un 34,66% de las consultas nuevas y un 24,51% de las sucesivas. CCOO recuerda que solo se han contratado 56 profesionales de diferentes categorías, en 2020, cantidad que el sindicato considera a todas luces insuficiente, y reclama también un nuevo plan que refuerce este segmento sanitario. Martín-Maestro exige el incremento de plantilla en la red de Salud Mental, haciendo hincapié en la contratación de profesionales de Psicología Clínica, ya que la Comunidad de Madrid, presenta una de las ratios más bajas de la Unión Europea. Además, rechaza frontalmente las privatizaciones y recuerda que la última decisión de la Consejería de Sanidad ha sido aprobar un contrato de dos millones de euros para poner en manos privadas la asistencia psiquiátrica a adolescentes.

El sindicato también reprocha a la Consejería de Sanidad que, teniendo el mando único, no haga referencia en la Memoria 2020 a la coordinación sociosanitaria, después de lo acontecido en las residencias de personas mayores, ni incluya mención alguna a la Dirección General de Salud Pública. Por lo que respecta a la Investigación Biomédica, CCOO reclama también que se incluya la firma y publicación en el BOCM del primer Convenio Colectivo a nivel nacional para el personal de las Fundaciones de Investigación Biomédica de las Instituciones Sanitarias del SERMAS, además de que se reduzca la precariedad y la altísima temporalidad en este sector sumamente estratégico.