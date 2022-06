Ayuso reconoce que no ha tomado ninguna medida contra la ola de calor y ha insistido en poner el ventilador, “que no es delito”

La ola de calor ha llegado al interior de la Asamblea de Madrid, que por otra parte, estaba refrescada por aire acondicionado. La oposición al unísono ha reprochado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la falta de previsión ante episodios cada vez más comunes, que afectan sobre todo a mayores y a niños.

Ponga el ventilador, “que no es delito”

“Ahí fuera los madrileños nos estamos cociendo”, ha dicho Mónica García, portavoz de Más Madrid, que ha reprochado a Ayuso no notarlo “desde su coche oficial”.

Le pido a Ayuso que abra las piscinas que mantiene cerradas. Ella me contesta que "poner el ventilador no es delito". Debe considerar que las madrileñas y madrileños somos unos malcriados por tener calor. pic.twitter.com/lQ8j7fiPdr — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 16, 2022

García ha criticado que la presidenta madrileña no cumpla su papel y ha repasado una serie de iniciativas que ella misma ha llevado a la Cámara regional para limitar los efectos de las olas de calor.

Ayuso y la ola de calor

“Podía haber traído una ley debajo del brazo para aclimatar los colegios. ¿Lo ha hecho usted? No, lo he hecho yo. O una iniciativa para abrir refugios climáticos y escapar del páramo de asfalto que nos han dejado. ¿Lo ha hecho usted? No, lo he hecho yo”.

Mónica Gracia ha preguntado a la presidenta: “¿Dirá que esta ola de calor es culpa de Ayuso o que tiene perspectiva de género?”. “¿Ha adoptado o piensa adoptar alguna medida contra las olas de calor que están sufriendo los madrileños?”

Negacionismo del cambio climático

Al mismo tiempo, Mónica García ha lamentado que “a su negacionismo haya que sumarle el victimismo, ya que en lugar de asumir responsabilidades su única propuesta es pedirle el gorrito de plata a sus socios de Vox”.

Ayuso ha respondido con ironía: “Dirá que esta ola de calor es culpa de Ayuso o que tiene perspectiva de género”.

“Usted no tiene la culpa, además no son culpas lo que se dirimen en política sino responsabilidades”, le ha afirmado la portavoz de Más Madrid.

La portavoz de Más Madrid ha recordado a Ayuso que la falta de medidas ante estos episodios de calor provocan que “se conviertan en toques de queda silenciosos” y ha recordado la frase de Almudena Grandes: “A los madrileños les gusta estar fuera de casa, colonizar las calles y vivir bien”.

Ayuso: “Uso el aire acondicionado, soy así de rara”

Ayuso ha contestado está vez con más ironía que insultos, lo que es de agradecer: “Lo confieso, uso el aire acondicionado, soy así de rara. Imagino que si algún día aspira a dirigir alguna cosa en su vida, aunque sea una simple publicación médica, algo que no ha conseguido, no lo hará en patinete”.

La presidenta populista madrileña ha criticado a García asegurando que “no es la única médico, la única madre, ni la única persona que está pasando calor”, insistiendo en que: “No tengo nada que ver con la ola de calor”.

Ayuso ha acusado a la izquierda de “utilizar el medio ambiente, las mujeres y el trabajo para traernos a épocas del pasado” y ha afirmado que “cuando llegue el invierno” recibirá las mismas críticas de la oposición.

No ha tomado ninguna medida contra la ola de calor

Ayuso ha tratado de sacar pecho por las medidas tomadas, hablando de la implementación de “un modelo energético que está poniendo en marcha las mejores tecnologías, las más avanzadas y siempre buscando menor contaminación” así como “un plan de vigilancia y control de los efectos de estas olas”.

“Lo lamento, señora García, pero a partir del lunes la ola va a remitir”, ha agregado Ayuso, quien ha afirmado que han invertido cinco millones de euros en mejorar “el aislamiento térmico en todos los colegios” y que tienen “que hacer mucho más trabajo”.

“Ahora, insisto, es que esta ola yo no la tenía prevista, ¿sabe? No la tenía prevista todo el país pero yo lo tenía que hacer”, ha vuelto a ironizar. Por último, ha instado a la portavoz a poner el ventilador, “que no es delito».

Al final de su intervención, Ayuso ha cargado contra la izquierda:

“Ni en los libros de texto vamos a meter sus programas electorales, porque entonces tendría que decirles que el comunismo mata, ni pienso decirles a los niños que sólo pueden comer comida vegetariana como dicen ustedes, porque la comida mediterránea es completa. Así que, sus dogmas para los suyos. Y ponga el ventilador, créame, que no es delito”.

No utilicen los nuevos libros de texto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que trabaja “sin descanso contra el adoctrinamiento en las aulas”. Una afirmación que es totalmente falsa, como ella misma confirmó. Ha vuelto a recomendar que no se pongan en marcha los nuevos libros de texto.



“La semana pasada, hasta la fecha, no hemos tenido en los colegios problemas de adoctrinamiento, ni hemos tenido problemas de adoctrinamiento ni hemos encontrado problemas en los libros, donde está el asunto es en los nuevos libros de texto, donde ustedes quieren meter sus programas electorales”, ha lanzado la dirigente autonómica durante la Sesión de Control al Gobierno.



La presidenta populista ha recomendado en una contestación a la portavoz de la extrema derecha de Vox, “no poner en marcha los nuevos libros de texto hasta que esta situación se aclare”.

Ayuso acusa a Sánchez de entrar “como Atila” en Madrid

Ayuso acusó a Pedro Sánchez de “entrar como Atila en la Comunidad de Madrid” por negarse a que la capital albergue la Agencia Espacial Española. “Es como instalar una tienda de esquí a lo mejor de en Écija, en lugar de en Huesca”, ha subrayado.

Habría que recordar a la señora presidenta varias anomalías madrileñas, como el Museo de la Marina, en una ciudad sin mar. O la Dirección General de la Marina Mercante. Solo dos ejemplos anómalos, de los muchos que hay en la Comunidad de Madrid.

Ayuso a seguido con sus flojos argumentos, “si hay que llevar empleo a otros rincones del país, su Gobierno estará siempre de parte de todos los ciudadanos. Y ha insistido en que “es insensato lo que se está haciendo desde la Moncloa con el organismo dedicado a la exploración del universo”.

Sánchez anunció esta medida desde el municipio madrileño de Robledo de Chavela. El Consejo de Ministros aprobó esta semana la creación del Consejo del Espacio para acelerar los trabajos y que la Agencia Espacial Española esté operativa a principios de 2023. Señaló que la sede estará fuera de Madrid, “queremos desconcentrar el Estado”.

Hasta ahora, se han postulado para albergar esta agencia, los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Tres Cantos, además de Teruel, Sevilla, León y Cebreros (Ávila).

Podemos a Ayuso: “Es la presidenta más investigada por Europa”

Unidas Podemos ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien ha recordado “sus nuevos récords”. Entre otros, “ser la presidenta más investigada por la Fiscalía Europea”.

Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, se ha enfrentado dialécticamente con la populista presidenta, cuestionando “si Madrid utilizó fondos europeos para la compra de material sanitario en los meses de la pandemia. Su modelo fiscal hace que no tenga ni un duro para hacer frente a situaciones de emergencia y siempre que hay una tiene que acudir al Gobierno central o a Europa a pedir fondos”, ha espetado.

Es evidente que Ayuso no entiende la diferencia entre ‘utilizar’ y ‘malversar’.



Se lo explico 👇🏾 pic.twitter.com/tIrCywB6Bc — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) June 16, 2022

La portavoz ha asegurado que “Ayuso solo se dedica a atacar al Gobierno central o al resto de España. Ahora se ha empecinado en que la nueva agencia espacial tiene que ubicarse por narices aquí, ¿le parece mal que se vaya, por ejemplo, al Campo de Gibraltar o a Linares?” ha dicho.

Jacinto ha espetado a Ayuso: “Como muchos madrileños, llevo durmiendo fatal estos días por el calor que hace, igual que usted, pero la diferencia es que usted dormirá mal por lo que tiene encima con la Fiscalía. A raíz de nuestra denuncia ha abierto otra investigación para investigar si los contratos que repartió entre sus amigos eran ilegales”.

“¿Lo entiende ahora?, utilizar bien, malversar mal”, le ha dicho con ironía para finalizar su intervención con la letra de una canción. “Mientras lo siga haciendo le diré lo mismo que le estará diciendo estos días Shakira a Piqué, que le han pillado: ‘le aviso, le anuncio que hoy renuncio a sus negocios sucios’. Suerte, que la va a necesitar”, ha asegurado Jacinto.