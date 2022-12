Ayuso reclama actuar contra Sánchez cuanto antes tras el intento de “golpe constitucional” del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de “destrozar la convivencia y aumentar la desconfianza en el Poder Judicial” y llama a algún tipo de sublevación que no especifica, “o actuamos hoy o mañana será tarde”.

Ayuso llama a algún tipo de sublevación que no especifica

En unas declaraciones, tras presentar el tras presentar el Plan de Inclemencias Invernales en Rascafría, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha llamado a algún tipo de sublevación contra el gobierno central, tras afirmar que: “O actuamos hoy o mañana será tarde”

En lo que, sí coincidimos con Ayuso, es que estamos “en el mundo al revés y desde luego todo lo que está sucediendo lo único que espero es que a lo largo del 2023 no se olvide”. Los españoles no deberíamos olvidar que ayer se quiso dar un ‘golpe constitucional’ contra el poder Legislativo. Un hecho insólito en Europa y más inédito todavía en España. Gracias a que estamos en otros momentos de la historia, no prosperó.

España es la que mejor resiste en Europa

Según la presidenta populista, lo de ayer, “que no se olvide con promesas electorales, con cuantiosas propuestas que vienen sufragadas por el empobrecimiento masivo de los españoles a largo del 2022”. Unas afirmaciones que son fácilmente rebatidas por los datos de inflación, de paro registrado, de crecimiento, en definitiva, que somos uno de los pocos países que tiene mejores cifras macroeconómicas del continente, y el segundo con la inflación más baja, en el 6,8. Con un incremento del 8,5 % en las pensiones contributivas y las no contributivas con un 15%.

A pesar de estas buenas cifras, en un momento de incertidumbre, con los precios de los alimentos desbocados, subiendo a cifras escandalosas, rozando la usura y con la guerra de Ucrania muy cerca de nosotros, el fin del mundo o el invierno negro, no se ha producido.

Ayuso y el golpe constitucional

Lo que sí se ha producido es un intento de “golpe constitucional”, afortunadamente se quedó solo en eso. El lunes, el PP de Feijóo o de Ayuso, con el apoyo de la extrema derecha de VOX y la derecha extrema de lo que queda de Arrimadas, lo volverán a intentar. A seguro que no lo van a lograr.

Pero la presidenta madrileña va a lo suyo, a atacar como sea, donde sea y lo más importante todos los días a Pedro Sánchez. “Decían que lo que querían era desjudicializar la política cuando en realidad lo que pretendían era politizar la justicia y Sánchez lo que está haciendo es algo, a mí juicio, todavía peor, porque presume de haber apaciguado la vida política catalana y el Parlamento catalán. Y en realidad lo que ha hecho es todo lo contrario, es mucho más allá.”, ha dicho, con rostro de pocos amigos y cuando los problemas se le amontonan.

Ataque a los médicos de familia

Su realidad es bien distinta. Cuando se le revelan los médicos de familia y los que no son de familia. O Cuando la propia Ayuso descalifica a los facultativos diciendo que “actúan de mala fe”. Cuando medios amigos, insultan al Comité de Huelga de los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de “atracadores de bancos”. Cuando el partido de extrema derecha puede tumbar sus Presupuestos, cuando sucede todo esto, la presidenta populista solo sabe atacar a Sánchez y descalificar al adversario.

Según Ayuso, lo que está haciendo Sánchez, “es destrozar la convivencia y aumentar la desconfianza hacia el Poder Judicial. Y cuando los ciudadanos dejan de confiar en las leyes y cuando los políticos y los representantes de los ciudadanos no respetan las leyes, que les piden después a los ciudadanos cuando tienen que cumplir todos los días las normas”. Todo, después del espectáculo de Ayer.

La seperación de poderes según Ayuso

“Esto dinamita la confianza en la justicia, en el Poder Judicial, la separación de poderes, pero muy especialmente en el cumplimiento de las leyes que han de ser igual para todos. Nadie está por encima de la ley, lo que estamos viendo es gravísimo. Estas son las bases de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia… la vida institucional pero no puede ser que todo esto esté en manos de minorías que quieren destrozar España”, ha espetado la populista Ayuso. Lo que no dice, es que es su propio partido el que incumple la Constitución, el que quiere dinamitar el poder de las urnas e imponer su propio criterio a través del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, que lleva 4 años en funciones.

Por eso Ayuso, llama a la rebelión, no se sabe muy bien como quiere que actuemos y quien quiere que lo haga. “O actuamos hoy o mañana será tarde”.

¿Quién tiene que actuar? ¿Está esperando a un elefante blanco? ¿Está esperando a la autoridad competente que derroque a este Gobierno ilegitimo?

Afortunadamente nada de esto va a pasar, pero podría pasar en el futuro. Estaremos atentos.