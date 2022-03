Ayuso pide la eliminación de todos los impuestos a la energía y carburantes

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso cree que con esta coyuntura habría que hacer una bajada drástica de impuestos, cuando no la supresión de los mismos.

También afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez “está acabado y la duda es cómo va a abandonar el poder”. Por eso ha pedido esta mañana en una entrevista en Antena 3, al Ejecutivo que dimita en bloque porque “España ha estado más de dos años callada y preocupada. La sociedad española ha callado mucho, pero nadie aguanta este situación. El Gobierno vive de gesto en gesto para sobrevivir hasta el fin de semana siguiente”.

No hay desabastecimiento en Madrid

Asegura que ahora mismo no hay problema de abastecimiento en Madrid pese a los paros de los transportistas. “El Gobierno haya llamado señoritos a los trabajadores del campo. Hay muchos españoles que no pueden salir a trabajar porque les es más caro hacerlo que quedarse en casa. El Gobierno no toma ni una sola solución”.

Ayuso pide la supresión de todos los impuestos en España

“Cree que con esta coyuntura habría que hacer una bajada drástica de impuestos cuando no la supresión de los mismos”. Apunta que en países como Francia el Gobierno se ha hecho cargo de la factura eléctrica y del gasoil. «El Gobierno debería dimitir en boque y dejar de hacer tanto daño a España. Están arruinando a uno de los países más prósperos del mundo y nos han dejado en la nada».

Transportistas

Para la presidenta madrileña, la situación de los transportistas aunque no apoya los piquetes violentos ni le parece de recibo que se tiren alimentos perecederos con la hambruna que estamos viviendo. “Es gente durante la pandemia eran héroes y ahora son extrema derecha”, señala.

Para Ayuso los ucranianos no son animales

“Madrid va a recibir a muchos más ucranianos que otras zonas del país. Creemos que no son animales, son personas que vienen a España a las que tenemos que atender y cuidar y darles servicios públicos para poder acompañarlos”. Y ha rematado estas frases con que “muchos de esos refugiados llegan hechos polvo después de pasar al frío y sin dormir muchos días”.

Hospital Isabel Zendal, solo para refugiados

Según Ayuso, muchos refugiados vienen contagiados de Covid-19. Por eso ha pedido al Gobierno que vayan al Hospital Isabel Zendal, ubicado junto al aeropuerto, donde les pueden hacer un chequeo médico y puedan descansar y allí se les registre.

Como todos sabíamos, el Hospital no tiene utilidad, por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid, busca desesperadamente que se utilice en algo de provecho y así sacar pecho.

El Zendal un hospital que ha asombrado al mundo

“Pero no, como es el Zendal, un hospital público que se ha creado para emergencias y pandemias que ha asombrado al mundo y como es el azote del Gobierno y de la izquierda, porque lo tienen una y otra vez que boicotear cuando no atacar, ya por eso se niegan”.

“Ahora los refugiados se tienen que ir a Pozuelo donde hay problemas porque el centro tiene horarios limitados y a algunos les han mandado al Zendal por el colapso”.

Ola de solidaridad de los madrileños

Ha puesto en valor la ola de solidaridad de los madrileños pero recuerda que no sabemos cuánto tiempo estarán estas personas con nosotros. “La última ola que va a venir es gente que no tiene nada de nada. Se va a colapsar este centro y necesito saber quiénes son. Cuando el Gobierno aún no sabe nada. Esas personas tienen que ir a los colegios, están yendo a hospitales. Es muy compleja la vida de toda esta gente porque son muchos y no sabemos durante cuánto tiempo”.