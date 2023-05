A Ayuso le preocupa más ETA que el bienestar de todos los madrileños

- Publicidad-

Isabel Díaz Ayuso tiene otros objetivos políticos que no pasan por seguir en la Comunidad de Madrid. Eso es obvio y ella misma se delata. Su estrategia de campaña se ha focalizado en hacer una ordalía contra Pedro Sánchez, una especie de juicio por combate al modo del de Oberyn Martell contra Gregor Clegane, La Montaña.

Esta obsesión por presentarse ante los madrileños como la kryptonita del presidente del Gobierno de España la ha llevado a olvidarse, precisamente, de que ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no la jefa de la oposición. Esto demuestra que su punto de mira está puesto en la Moncloa y no en la Puerta del Sol, que las elecciones autonómicas del 28 de mayo son su trampolín hacia una supuesta candidatura a la Presidencia del Gobierno en el mes de diciembre.

Por eso las necesidades de los madrileños le importan muy poco. Su campaña por la ilegalización de Bildu lo demuestra. Ni una palabra de la situación precaria de la sanidad pública, de la educación, de los servicios sociales, de las promesas incumplidas en materia de vivienda. Eso sí, mucho ETA, Sánchez, Bildu, Bildu, ETA, Sánchez y en bucle.

En su obcecación, en medio de una campaña electoral, Ayuso se ha enfrentado hasta con la dirección nacional de su partido defendiendo lo indefendible, afirmando que sólo su análisis de la Ley de Partidos es el válido. En base a la interpretación de Ayuso, también Vox podría ser ilegalizado. Pero a ella le da igual, lo único importante es atacar a Pedro Sánchez.

Su interés por los madrileños se demuestra este fin de semana. En vez de patearse las localidades de la Comunidad que pretende volver a gobernar, Isabel Díaz Ayuso viajará a Bilbao a un acto en el que seguirá azuzando el odio y escupiendo su bilis contra Pedro Sánchez. La situación en que tiene Madrid, los problemas de los ciudadanos le dan exactamente igual, lo importante está en diciembre.

Ayuso necesita la violencia de ETA

La incapacidad para debatir sin recurrir al «que te vote Txapote» se demostró en el debate electoral. La insolvencia de gestión confirmada por las cifras de inversión en los servicios sociales que garantizan derechos constitucionales a los ciudadanos hace que no tenga nada que defender de su trabajo en la legislatura, salvo que se pertenezca a la clase privilegiada que se beneficia de las rebajas impositivas.

Por esa razón, Isabel Díaz Ayuso necesita la política nacional que sirva como cortina de humo para ocultar su nefasto ejercicio de gobierno. El gravísimo error político, social y humano de EH-Bildu al incluir a condenados por terrorismo en las listas electorales le ha venido a Ayuso como anillo al dedo. Por eso huye de Madrid para hablar de «su tema» y que no la molesten con sanidad, educación, vivienda, impuestos o servicios sociales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha protagonizado durante estos últimos años varios episodios de utilización bastarda de las víctimas de ETA con fines políticos. No hay más que recordar varios altercados con la oposición en la Asamblea de Madrid. Mientras los portavoces de la izquierda la increpaban por su gestión o por las comisiones cobradas por su hermano mientras morían 700 personas al día en Madrid, ella saltaba con una foto de Miguel Ángel Blanco o del zulo donde los terroristas tuvieron encerrado a José Antonio Ortega Lara y así no tener que responder de su gestión.

El viaje a Bilbao de Ayuso suena, además de a huida, a provocación, al igual que hizo en su momento Albert Rivera o los líderes de Vox. Si ocurre algo, que ojalá no suceda, ya tendrá el argumento del victimismo. Pongamos un ejemplo gráfico que, insistimos, no debería ocurrir. Si a Ayuso le pegan una pedrada en Bilbao, la presidenta saldrá con que esa piedra la ha lanzado Pedro Sánchez y ya tendrá carrete hasta el final de la campaña.

Pasada de frenada

La estrategia de Ayuso con el tema de ETA y la ilegalización de Bildu ha levantado ampollas en el Partido Popular. «Esta vez se ha pasado de frenada. Parece que la campaña le suda el coño», afirma una militante del PP de Madrid sorprendida y enojada cuando este medio le informó ayer del viaje a Bilbao.

Ayuso ha entrado en la etapa de divismo y de egolatría de los tiranos. Ella misma ha dicho que no necesita de este tema para la campaña. Sin embargo, no lo suelta.

Las víctimas del terrorismo, a la yugular de Ayuso

Todas las víctimas del terrorismo tienen ganado el respeto y el homenaje de todos los españoles. A diario o cada hora, si hace falta. Sin embargo, lo que no se merecen es el insulto que supone la utilización política a la que el Partido Popular está tan acostumbrado y que Isabel Díaz Ayuso explota en cuanto puede.

Sin embargo, los familiares de los asesinados ya están hasta las narices de Ayuso y de quienes en el Partido Popular ahora se ponen la etiqueta «anti-Bildu» y en el pasado decían lo contrario o, directamente, pactaban con ellos. ¿Verdad señores Semper y Maroto?

Ayuso afirmó esta semana que «Bildu no es heredero de ETA, es ETA. ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos».

Estas declaraciones obscenas tuvieron la respuesta de Pablo Romero, hijo de un asesinado por la banda terrorista de ETA: «Estimada Isabel Díaz Ayuso, deje ya de decir barbaridades. Ahórreme el dolor de ver que ETA sigue viva en su boca. Se lo pido por favor, casi por caridad, si de verdad quiere respetar a los afectados por el terrorismo que luchamos por la memoria y la justicia».

Estimada @IdiazAyuso: deje ya de decir barbaridades. Ahórreme el dolor de ver que ETA sigue viva en su boca. Se lo pido por favor, casi por caridad, si de verdad quiere respetar a los afectados por el terrorismo que luchamos por la memoria y la justicia. https://t.co/iMeceE7cQf — pabloromero (@pabloromero) May 18, 2023

Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez, también asesinado por ETA, afirmó en un tuit de respuesta que «esto lo dice Pablo a quien ETA asesinó a su padre y lo suscribo yo, palabra por palabra. Es la banalización en estado puro. No respetan a los muertos, van a respetar a sus familiares…».

Ésto lo dice Pablo a quién ETA asesinó a su padre y lo suscribo yo, palabra por palabra.

Es la banalización en estado puro. No respetan a los muertos, van a respetar a sus familiares…

¡Besos Pablo!@IdiazAyuso https://t.co/pmGPyibWCN — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) May 18, 2023

Por su parte, el periodista Gorka Landaburu, también fue contundente con las declaraciones de Ayuso: «Esta nueva barbaridad de Isabel Ayuso, ademas de ser falaz, es un insulto no solamente a las víctimas, sino que también a todos los que luchamos contra el terrorismo. A ETA se le venció hace 12 años. No añada más dolor al ya causado».

Esta nueva barbaridad de Isabel Ayuso, ademas de ser falaz, es un insulto no solamente a las víctimas, sino que también a todos los que luchamos contra el terrorismo.

A ETA se le venció hace 12 años. No añada más dolor al ya causado. https://t.co/MRmEKfwSZx — Gorka Landaburu (@G_landaburu) May 18, 2023

Ayuso dijo que durante la campaña electoral de 2005 vio a gente mirando los bajos de sus coches para comprobar que no le habían colocado algún explosivo y que «desde entonces me di cuenta de que en España teníamos un problema gravísimo con un proyecto que no se va a contentar, que va a seguir anexionando posteriormente otras zonas de España».

No es correcto escribir en primera persona pero ahora lo tengo que hacer. Señora Ayuso, lo que usted vio durante 15 días, en mi familia lo vivimos durante años. Usted no ha vivido el ver a su padre, como lo vi yo, tener que llamar a la comisaría durante su día libre, cambiando de cabina telefónica, sólo para decir que «sin novedad», es decir, que estaba vivo y que al día siguiente iría a trabajar.

Usted no ha tenido que sufrir el hecho de ver a su padre salir de paseo con la familia por Madrid armado y mirando a todos lados porque tanto ETA como GRAPO le podían volar la cabeza en cualquier momento.

Usted no ha llegado a su casa y la ha visto marcada. Usted no ha sido testigo de cómo dos terroristas atacaban a mi padre y que me empujara debajo de un coche mientras se producía un tiroteo en el que una bala perdida me dio en el pie. Usted no ha vivido el miedo a levantar el teléfono cada vez que sonaba o que te llamaran de la comisaría para informar de que mi padre había sufrido un tiroteo mientras hacía guardia en la puerta de un hotel.

Usted, señora Ayuso, no sabe lo que supone para una familia que de un día para otro le ordenen un traslado porque el nombre de mi padre aparecía en las listas de objetivos de los terroristas. Usted no tiene ni idea de lo que es eso. Por esta razón, y con todo respeto, deje de tocar los cojones con ETA y Bildu porque lo que hace es generar más dolor a quienes sufrimos durante tanto tiempo. Por suerte, mi padre sobrevivió. Otros no tuvieron esa fortuna. El dolor sigue ahí y se revive cada vez que usted, señora Ayuso, abre la boca.

Todo esto que tanto mi familia como yo vivimos no me hace mejor ni peor, no me pone en un escalafón superior a nadie. Pero no haga más daño, cierre la boca, como le están pidiendo las víctimas.

A ver si se entera usted. ETA fue derrotada hace 12 años gracias al trabajo de personas como Manuel Domínguez Moreno o Jesús Eguiguren, entre otras, que durante los años duros de ETA no dejaron en intentar conseguir una solución pacífica al conflicto vasco. Manuel Domínguez Moreno tuvo que vivir con escolta durante más de una década porque le querían matar por, precisamente, reclamar el diálogo como única solución. ¿Usted sabía esto? Me parece que no. Le recomiendo dos libros de estos dos grandes hombres: Los últimos españoles sin patria (y sin libertad), de Eguiguren y Sitting en el lago: caminando hacia el norte, de Domínguez Moreno.

A Isabel Díaz Ayuso le gusta hablar mucho de libertad. Para no pervertir más este concepto, busque una edición de Sueños de Libertad. En 2002, el autor de este libro, Manuel Domínguez Moreno, afirmó que el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el diálogo son las fórmulas fundamentales para alcanzar la libertad. Respecto al conflicto vasco, hace 21 años, señaló, en declaraciones recogidas por El País, que «la solución no llegará hasta que Euskadi deje de ser un objetivo para conseguir votos a nivel del Estado. Mientras exista ETA el PNV podrá ganar elecciones, el PP podrá ganar elecciones y el PSOE tendrá una política fundamentada en el País Vasco y no en los problemas sociales. Con toda la prudencia del mundo, creo que el pueblo vasco está siendo utilizado por los políticos para sus intereses personales».

Han pasado más de dos décadas de estas palabras y tanto Ayuso como Vox y el Partido Popular las están manteniendo vigentes.

A ETA se la derrotó por personas a las que usted desprecia porque son de izquierdas. Odón Elorza, cuando era alcalde de Donosti, se enfrentó a pecho descubierto contra los cachorros de ETA. Ernest Lluch hizo lo propio y les reclamó que dejaran las armas y hablaran. Lo asesinaron.

Señora Ayuso, céntrese en los ciudadanos de Madrid, en sus necesidades reales, en ofrecerles unos servicios públicos dignos, en cobrar los impuestos a los que más tienen y no haga política con el dolor, no reviva el dolor, no insulte a las víctimas. Sea una demócrata y no busque venganzas por algo que usted no ha vivido ni ha sufrido.