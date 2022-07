Ayuso ordena y Telemadrid sustituye su programación especial del Orgullo LGTBI+ por una corrida de toros

- Publicidad-

Los madrileños no tendrán este año la habitual retrasmisión de la manifestación del Orgullo LGTBI+, que vuelve a su programación prepandemia. Sin las restricciones del COVID-19.

Orgullo LGTBI+

Telemadrid, obedece la mano dura que le impone su Gobierno. Esta vez, su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ordenado no retransmitir el evento. y su televisión no lo hará. Telemadrid llevaba desde 2015 retransmitiendo en directo la manifestación del Orgullo LGTBI+ más importante de Europa, si no del mundo.

Se trata del acto reivindicativo central, tras 10 días festejos, este año ha tenido percances por las dificultades del gobierno madrileño de Almeida y Villacís.

Toros en vez de derechos humanos

Este año, los espectadores que podrán entusiasmarse con la final a tres de la Copa Chenel desde Valdilecha. Se trata de un concurso de jóvenes talentos taurinos que, a pesar del nombre, ni siquiera es una final propiamente dicha.

- Publicidad-

Telemadrid ha decidido sustituir su tradicional cobertura al desfile de este sábado y en su lugar, la cadena madrileña ofrecerá programación taurina. Según publica Cadena SER, la emisión será la final a tres de la Copa Chenel desde Valdilecha.

Televisión basura pero con cuernos

Lo que hará Radio Televisión Madrid es emitir el inicio del festejo por su canal principal –Telemadrid- entre las 18 y las 19 horas del sábado. A esa hora, los aficionados tendrán que hacer ‘zapping’ para seguir a los astados hasta el segundo canal del ente –La Otra-, que emitirá contenidos taurinos hasta las 21.30.

Los que se queden en Telemadrid verán la programación habitual de los sábados a esa hora. El programa ‘Madrid Directo’, un clásico de la cadena. “Harán una cobertura de todo lo que haya –en la manifestación-, pero llevarán otros contenidos en escaleta”, admiten desde RTVM, que estiman que los contenidos del Orgullo ocuparán “cerca del 90%” del tiempo del ‘magazine’.

No habrá carroza de Telemadrid

El mejor ejemplo de este giro es que en 2022 Telemadrid no tendrá ni carroza propia en la manifestación porque -según justifican esas fuentes- “salía muy cara”. Tampoco la hubo en la Cabalgata de Reyes, apuntan.

El Orgullo arrancara a las 19 horas desde Atocha

Aunque oficialmente se ha informado de que la manifestación saldrá de la plaza de Carlos V, la cabecera arrancará en el Paseo del Prado a la altura de la plaza de Murillo a las 19.00 horas.

30 años de Lucha: Derechos y Resiliencia

Este año 2022 se celebran los 30 años de avances del activismo y de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI+, un colectivo castigado históricamente, al que se le han negado todos sus derechos y aún, a día de hoy, sigue siendo perseguido y acosado en multitud de países. A lo largo de las tres décadas de historia de la FELGTBI+, entidades muy diversas y de muchas partes del Estado se han sumado al proyecto colectivo que es nuestra organización.

La Federación Estatal LGTBI+ y el Orgullo

En España son muchos los avances que se han logrado en los últimos 30 años, entre ellos, la derogación de la Ley de Vagos y Maleantes y la aprobación de la protección a la orientación sexual (1995), el matrimonio igualitario (2005), el reconocimiento registral de las personas trans (2007), múltiples leyes LGTBI y Trans autonómicas, así como la aprobación del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (2021).

En este punto, es importante destacar que la FELGTBI+ ha sido impulsora de la mayoría de ellas. Pero aún queda esperar a la aprobación de la Ley Trans y LGTBI estatal y seguir luchando por sus derechos.