Ayuso le da a García Egea donde más le duele

Isabel Díaz Ayuso, además de posicionarse a favor de un pacto con la extrema derecha, le ha hecho una moción al vicesecretario general del PP, Teodoro García Egea, que apostaba a que las políticas de pactos se hacen desde Génova.

La democracia según Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, a la entrada de una recepción con los directores de cortometrajes premiados en los Goya 2022 que han contado con ayudas de la comunidad, ha tenido palabras muy gruesas contra una parte del espectro político de la región.

Los presentes han tenido que escuchar frases como: “Yo con el desastre no pacto, con el sanchismo no pactaría. Lo que puedo recomendar, si me preguntan, que para eso formo parte de un partido político, es que no escuchen al sanchismo”. En un tono absolutamente antidemocrático y revanchista al más puro estilo de Donald Trump y la ultraderecha de Víktor Orbán, en Hungría.

Ahora mismo “estoy gobernando en solitario y en libertad” y “respeto a que Mañueco intente hacer lo mismo”, ha señalado. Esta misma mañana se ha conocido que la portavoz del partido ultra de VOX, Rocío Monasterio ha presentado una enmienda de totalidad contra la Ley de autonomía financiera de Ayuso.

Premiados con el Goya

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió este martes a los artífices de las películas apoyadas por el Gobierno regional que han sido premiadas en la última edición de los Goya, así como al nominado al Oscar a mejor cortometraje de animación, Alberto Mielgo, por ‘The Windshield Wiper’ (‘El Limpiaparabrisas’), que también contó con el respaldo del Ejecutivo autonómico. Al encuentro acudieron, además de Mielgo, algunos de los protagonistas de los créditos de las piezas que han ganado el Goya en su categoría: en ficción, ‘Tótem Loba’; en animación, ‘The Monkey’: y en documental, ‘Mama’.

Ayuso recibió al equipo de producción de ‘Tótem Loba’, formado por Arturo Valls y Félix Tusell; al director y al productor de ‘The Monkey’, Xosé Zapata y Nico Matji; y al director y guionista de ‘Mama’, Pablo de la Chica, y sus productores, Adriana Vera y David Casas Riesco.

“preferiría pactar con aquellos que están en contra de los que secuestraron a Ortega Lara, partidos políticos que, a mi juicio, están haciendo un daño terrible a España”

Yo con el sanchismo no pactaría

No le he dicho a ningún otro gobierno lo que tiene que hacer ni con quién tiene que pactar o no. Eso es una competencia de Castilla y León, pero si me piden mi opinión es clara y conocida por todos. “Lo que hay que hacer es no escuchar a la izquierda, no escuchar a aquellas personas que desprecian a todo aquello que no está en su arco parlamentario”.

Pero hay más, y en contra de lo que predijo García Egea, la líder populista del PP ha concluido que “en caso de que haya que buscar pactos, preferiría pactar con aquellos que están en contra de los que secuestraron a Ortega Lara, partidos políticos que, a mi juicio, están haciendo un daño terrible a España”, -entrecomillado de su equipo de prensa-.