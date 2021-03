La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Onda Cero ha señalado que “si legalmente no estamos obligados a cerrar, no lo haremos en Semana Santa. Si lo quieren hacer los demás, lo entiendo. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. En Madrid hemos ido contra el virus, no contra la movilidad, y nos ha funcionado”.

Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias anunció en rueda de prensa recordó que los acuerdos son de obligado cumplimiento por ley, “ya que será un decreto ministerial, y de facto, ya que todas las comunidades cerrarán. En este punto, reconoció que Madrid votó en contra: la comunidad ha dicho que no cerrará el perímetro regional”.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró que Madrid no cerrará en Semana Santa “sino que aplicará las decisiones que crea oportunas sobre el cierre perimetral en Semana Santa”, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial que ha acordado el cierre de los territorios para las vacaciones y un toque de queda a las 22 horas.

Ayuso se ha reafirmado en su teoría de que «cerrar no aporta mucho» aunque ha explicado que “respeta que las demás comunidades lo hagan a pesar de que Madrid ha llevado un camino diferente y ha funcionado, yendo contra el virus, no contra la movilidad y la libertad”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Onda Cero: «Imagínate qué cara se me queda si por el miedo me paralizo, y no hago nada. Como no confío en ellos, no me podía quedar de brazos cruzados”.

“En Madrid hemos tenido épocas buenas y malas”. Ciudadanos rescató a gente del PP para meterlos de tal manera [por Garrido]”- Aunque fue el propio expresidente Garrido el que se pasó a CS por la candidatura de Ayuso.