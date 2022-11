Ayuso inicia un «procés a la madrileña» para proteger a los ricos

- Publicidad-

Independencia o insumisión fiscal. Así se podría calificar la postura de la Comunidad de Madrid respecto al impuesto a los ricos que el gobierno de Pedro Sánchez quiere aplicar como respuesta a la crisis económica generada por la invasión ilegal de Rusia a Ucrania.

La Asamblea de Madrid está tramitando la Ley de Autonomía Financiera que no tiene otro fin que evitar que las grandes fortunas paguen dicho impuesto. El gobierno de Ayuso está dispuesto a librar una batalla legal si dicho gravamen a los ricos pudiera interferir en las competencias autonómicas en materia fiscal.

Este «procés a la madrileña» de Ayuso demuestra una vez más a favor de quién se gobierna en la Comunidad de Madrid. Se buscan herramientas legales para proteger los privilegios de los privilegiados mientras no se destinan los recursos suficientes para, por ejemplo, garantizar una atención sanitaria adecuada, como establece la Constitución en su artículo 43.

Ayuso, lideresa de la oposición a Sánchez

Isabel Díaz Ayuso ya ha convertido de facto a la Comunidad de Madrid en el brazo armado del Partido Popular contra Pedro Sánchez. Y no lo oculta porque ha declarado una guerra abierta que, posiblemente, terminará con la caída de Alberto Núñez Feijoo de cara a las elecciones generales, sobre todo si Ayuso logra una victoria arrolladora en los comicios autonómicos de mayo.

Para focalizar esa rebelión, Ayuso no duda en oponerse a cualquier medida del gobierno de Sánchez e, incluso, de judicializarla. Ya se comprobó con el decreto de ahorro energético con la excusa de los escaparates apagados. Ahora va en contra de los impuestos a las grandes fortunas, un gravamen que es fundamental para que los que más tienen aporten para que las clases medias y trabajadoras no tengan que soportar las consecuencias de una crisis económica global y que no es responsabilidad de Pedro Sánchez.

Sin embargo, a Isabel Díaz Ayuso le da igual todo con tal de, en primer lugar, proteger los privilegios de los ricos y, en segundo término, de abrir un nuevo frente en su guerra contra el gobierno. Para ello no duda en manipular, decir medias verdades, mentir e, incluso, lanzar acusaciones falsas sobre planes de golpe de Estado que sólo existen en su cabeza.

Antes de defender a los ricos, Ayuso debería saber que el 70% del fraude fiscal y de la economía sumergida que se produce en España procede, precisamente, de las grandes fortunas y las grandes empresas. Si hiciera cuentas, esos a los que protege Ayuso, provocan un agujero a las cuentas del Estado y a las de la Comunidad de Madrid que suponen casi un 20% del Producto Interior Bruto. Ese dinero es lo que les corresponde pagar y supone un quebranto que impide el mantenimiento del estado del bienestar.

Manipulación absoluta en nombre de la «libertad»

Por otro lado, en la Puerta del Sol hay mucha preocupación por las consecuencias que para Ayuso pueda tener la grave crisis sanitaria que se ha generado en las urgencias de Atención Primaria. Este asunto ha destapado la inoperancia de las políticas de la presidenta madrileña y la falta de soluciones de su particular modo de interpretar la palabra «libertad».

El gobierno de Ayuso es el responsable único del caos en las urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid como lo es de las enormes cifras de lista de espera y de la grave carencia de médicos y profesionales sanitarios. La razón es sencilla: esas competencias están transferidas.

Sin embargo, viéndose acorralada por una realidad que está poniendo en peligro la vida y la salud de millones de ciudadanos, Ayuso está intentando culpar de la situación al gobierno de Pedro Sánchez. Una manipulación en toda regla que es jaleada por el aparato mediático «ayusista».

Ayer mismo, en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña afirmó que « en este país tenemos un problema de falta de médicos en Primaria, de médicos de familia, de pediatras y esto se va a ir viendo en todas las comunidades autónomas», para citar a continuación un «pacto nacional» que arregle un problema que es suyo porque lo ha generado ella con el despido de más de 6.500 sanitarios.

Sólo con los impuestos que defraudan, evaden o eluden los ricos a los que Ayuso defiende, la Comunidad de Madrid tendría recursos suficientes para, en primer lugar, contratar más personal sanitario. En segundo término, tendría dinero suficiente para aumentar las remuneraciones de los médicos y evitar que se vayan a países de la Unión Europea donde cobran el doble o el triple.

Ayuso es la reina del «trumpismo» en España porque el populismo se basa, entre otras cosas, en la manipulación de la realidad, en culpar a los demás de los errores propios y en la patológica huida hacia adelante para evitar responsabilidades. Luego, si eso, nos tomamos una caña.