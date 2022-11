Ayuso fracasa, no engaña a los sindicatos y se mantiene la huelga de los médicos

- Publicidad-

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, CCOO, UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y Amyts, han rechazado llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso fracasa

Tras la hacer sido citados, de forma urgente y a la desesperada, por la presidenta Ayuso y por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero han decidido emitir dos comunicados. Uno conjunto de los cuatro sindicatos que habían desconvocado la huelga en las urgencias extrahospitalarias y otro por parte de Amyts.

Le dicen NO a Ayuso y a su consejero

Ante esta situación, las Organizaciones Sindicales, CCOO, UGT, CSIT Unión Profesional, se quedan “pendientes de conocer el informe”, (del grupo de expertos generadores, justificativo del Modelo Asistencial propuesto por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ayuso, para los ahora llamados Centros Sanitarios 24 horas) después de haber planteado “toda la problemática que han tenido que sufrir los ciudadanos y profesionales desde la puesta en marcha de este plan”, señalan.

Y por supuesto, han recordado “los distintos incumplimientos de los diferentes compromisos que se habían adquirido” desde la Comunidad de Madrid de Ayuso.

Un acuerdo por consenso

Los cuatro sindicatos han “vuelto a reclamar que se repongan a los trabajadores todos esos derechos, y se eliminen aquellas situaciones que se hayan generado por la prisa desmedida” que el gobierno de la Comunidad ha tenido para su puesta en marcha, “que se ha demostrado sumamente improvisada”.

Las Organizaciones Sindicales, CCOO, UGT, CSIT Unión Profesional han exigido que todas las decisiones que se deriven de la puesta en marcha de este plan “tengan el

suficiente aval jurídico, con los informes pertinentes, para proteger a trabajadores y ciudadanos”.

El plan de Ayuso ha sido rechazado por todas las organizaciones sindicales.

El plan puesto en marcha actualmente ha sido rechazado por todas las organizaciones sindicales. Por tanto, se impone que “se resetee el modelo, en la búsqueda de uno que sea satisfactorio para todas las partes”, fundamentalmente para los trabajadores que tienen que llévalo a cabo y para la ciudadanía que son los últimos receptores.

Por todo lo anterior, esperan que las decisiones que tome a partir de ahora la Consejería de Sanidad, “sean mucho más meditadas y consensuadas con la Mesa Sectorial, para evitar todos y cada uno de los problemas asistenciales y laborales que se pueden llegar a producir”.

Ayuso “hace un daño irreparable a la sanidad”.

Animan a acudir a la manifestación del domingo

Concluyen, animando a toda la ciudadanía y a todos los profesionales a participar y secundar activamente la manifestación convocada para este domingo, día 13 de noviembre.

El sindicato de médicos, AMYTS rechaza el plan de Ayuso

El sindicato de médicos, AMYTS, rechaza también cualquier tipo de acuerdo y mantiene las huelgas convocadas y revistas. El consejero de Sanidad ha presentado con un nuevo Plan de Urgencias Extrahospitalarias.

En lo poco que han comunicado, la propuesta que se les facilitarán en los próximos días, consta de convertir los PAC en lo siguiente:

Centros con médicos 49 y 29 solo enfermería y videollamada

Solo 49 centros con médico y los otros 29 únicamente con Enfermería con apoyo de videollamada médica. De ellos, unos 10-12 (no han especificado cifra) PAC serán de atención de cuidados (no médico, no videollamada).

Desde AMYTS rechazan “severamente este nuevo plan”. Les parece “una falta de respeto para los profesionales afectados”. Lo vuelven a repetir: “los PAC deben tener médico sí o sí y bien dimensionados. Es una frivolidad presentar esta nueva propuesta de la mano de un grupo técnico sin comunicarnos el documento antes y encima incompleto”.

Se trata de una nueva falta de respeto y de atención a los profesionales. También a la población que lleva sufriendo estas ocurrencias de la Consejería de Sanidad desde hace varias semanas. Ante esta situación “solo podemos pedir volver al escenario anterior del inicio de todos estos planes y que se inicie la negociación del Plan de Urgencia y Emergencias caducado desde 2007”, señalan en un comunicado.

Petición de dimisión del consejero de Sanidad

Por último, en AMYTS han pedido que conste en acta “la petición de dimisión del consejero de Sanidad al estar incapacitado para resolver esta crisis y de redactar una propuesta que solucione el sufrimiento a pacientes y profesionales”.

La huelga convocada por AMYTS y que comenzó de manera indefinida el pasado 7 de noviembre sigue.