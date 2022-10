- Publicidad-

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y Ayuso han acudido a un acto arropado por la presidenta de su partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En la convención sectorial “Juventud, un proyecto de vida. A la altura de un gran país”, ha llamado a la rebelión a los jóvenes con el mismo discurso que la presidenta madrileña y olvidándose que la situación actual de la juventud fue causada por las políticas de recortes del Partido Popular durante el mandado de Mariano Rajoy.

Ayuso fagocita a Feijóo

Aunque se quita la corbata durante una mañana, los jóvenes ya no se creen sus políticas de servicios públicos quemados y destruidos por las bajadas de impuestos en sus CC. AA.

Feijóo ha animado a rebelarse contra un Gobierno que, según ha denunciado, quiere comprarles con cheques. Como la presidenta madrileña hace con las madres o con la bajada de impuestos a los ricos en el IRPF.

Feijóo y Ayuso en el Retiro

En un acto sectorial del PP sobre la juventud, celebrado en la sala Florida Park del parque del Retiro de Madrid donde Feijóo y Ayuso han propuesto medidas para favorecer el empleo y el emprendimiento juvenil, como ampliar la tarifa plana de los autónomos hasta los 35 años.

“Por muchos cheques que dé el Gobierno de España, el conocimiento y la formación no se puede comprar si no es a través del esfuerzo, la dedicación y la formación de la gente joven”, ha advertido Feijóo, con un discurso en el que, en la misma línea que Ayuso, ha defendido la cultura del mérito y el esfuerzo.

“No merece la izquierda levantar la bandera de la juventud, que a la vez la destroza al romper la cultura del esfuerzo”, ha señalado. Unas frases que como las de Ayuso han encendido las redes con reproches y encendidas críticas.

Hoy ha dado más rodeos.

Ya lo dijo semanas antes de las elecciones autonómicas del año pasado de forma más directa y explícita "Mantenidos y subvencionados"…. https://t.co/PC4P9ZZohU — Maximiliano Fernández (@Maxferibar) October 24, 2022

Es sangrante tener que escuchar este tipo de discursos. A los/as jóvenes que yo conozco estudian, trabajan o hacen ambas cosas. Ella, ejemplo de abnegación y esfuerzo. https://t.co/IjBVBadAxk — Javier Berges (@javiejea20) October 24, 2022

Rajoy hipotecó el futuro de los que hoy ya no son tan jóvenes

“La educación es la clave de la libertad y por eso es muy peligroso el discurso de ‘da igual esforzarse que no’”, ha comentado Feijóo.

“No os resignéis, yo no pienso hacerlo. Porque si no, no tenemos futuro. No podemos resignarnos a que España sea el país con más desempleo juvenil de la Unión Europea. No es normal”.

Feijóo además ha criticado el endeudamiento del Gobierno de Sánchez, sin acordarse del endeudamiento del Ejecutivo de Rajoy. La herencia de la ‘era Rajoy’, supuso 418.622 millones más de deuda en dos mandatos. Cuando Rodríguez Zapatero dejo la Moncloa había 69,06% y con Rajoy superó el 98,9%.

En sus seis años y medio como presidente la deuda de España ha sumado 418.622 millones. Un récord histórico con 1,163 billones, justo el mes que él abandonó la Moncloa. En 2015 y 2016 llegó a superar el 100% del PIB, aunque gracias a la recuperación económica, la tasa terminó en el 98,2%. Sánchez se ha encontrado de golpe con varias crisis igual o más graves. Una pandemia mundial, una guerra en Europa y una crisis mundial de la energía. Si estuviera Rajoy, la deuda sería el doble.

El PP subió la deuda pública casi 30 puntos, Pedro Sánchez menos de 17 puntos. En 2022 se sitúa en el 116,10.

“No pienso hipotecar a la juventud española para mantenerme en el Gobierno». «No pienso resignarme a dejar una España peor de la que me encuentre cuando llegue al Gobierno”.

Feijóo se suma a la libertad de Ayuso

“La izquierda considera que los jóvenes son su caladero electoral, y se pretende controlar con cheques directos y con pancartas vuestra libertad”, ha afirmado el presidente del PP.

Propuestas para beneficiar a los jóvenes

Tarifa plana de autónomos hasta los 35 años

Seguir incentivando en el IRPF la contratación de menores de 35 años en sus primeros empleos

Bonificar el cien por cien durante la vigencia del contrato la cuota empresarial de la seguridad social

Apoyar con deducciones fiscales a las empresas que acojan a estudiantes en prácticas

Ayuso dice que la juventud no se compra con dinero

A la salida Feijóo ha hecho declaraciones sobre la dimisión de Liz Truss, después del fracaso de su propuesta fiscal. Según el, esa propuesta de bajada de tributos “no tiene nada que ver con la bajada selectiva de impuestos que defiende el PP, dirigida a rentas bajas y medias”.

¿Y cómo piensa el Gobierno de Sánchez frenar el “dumping internacional”? pic.twitter.com/dzp4HfgPnQ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 23, 2022

“Si hay alguna relación entre las políticas tributarias, se parece más la de este Gobierno, a la de la primera ministra británica que la propuesta del Partido Popular de España, que no tiene nada que ver con lo que ha hecho o intentado hacer” Liz Truss, ha explicado.