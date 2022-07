Ayuso exporta crispación y daña la imagen de España en Europa

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha exportado la crispación hablando otra vez de ETA y dañando la imagen de España en Europa. Mientras pasa un fin de semana en Venecia, la lideresa popular en gira oficial insulta al Gobierno y a los partidos de la investidura a costa del dinero de los madrileños y madrileñas.

Ayuso exporta crispación

La presidenta madrileña no se ha mordido la lengua para insultar a los independentistas, ya sean catalanes, vascos o gallegos, a los que ha calificado de “racistas”.

“Los nacionalistas son racistas que tratan a los ciudadanos de primera o de segunda y que con el dinero público de todos los ciudadanos dividen a la sociedad”, ha señalado Ayuso, durante un coloquio en Caorle, (Venecia) sobre libertad

Mientras la presidenta califica a los nacionalistas como “racistas”, la presidenta se permite el lujo de aprobar becas para las familias que ganen más de 100.000 euros, tres veces más la renta media de los madrileños o madrileñas. Pero no contenta con esa discriminación, esta semana descalificó el Orgullo LGTBI+ y el 8M por que duraban mucho sus reivindicaciones y a ella le molestaban.

¿Qué es ser racista?

El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra.

Según su pensamiento neoliberal, los nacionalistas discriminan a los ciudadanos si don de primera o de segunda. Un argumento muy laxo. Porque Ayuso ha dado muestras de apoyar a las clases altas y a la educación privada, ya sea en la ESO o en la universidad.

Ayuso y su LGTBIfobia

Ayuso en éxtasis populista comparó a principio de mes, el aborto o el cambio de sexo con el de becar a los que ganan más de 100.000 euros. Sus palabras solo sirven para hacer ruido y estar en todos los medios de comunicación, no solo de Madrid.

Sus argumentos nos han desvelado lo que es al fin el adoctrinamiento para la presidenta madrileña y el Partido Popular, una mujer que raya en la aporofobia y a la que le gusta codearse con la burguesía madrileña.

Vuelve a sacar lo peor que llevaba dentro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, vuelve a sacar lo peor que lleva dentro y sin pensárselo dos veces, vuelve a dejar otra de sus frases vergonzantes para la historia: “Con los asesinos no se pacta”

“Esta semana el Gobierno de España ha pactado la historia reciente de la Transición española con el entorno de la banda terrorista ETA. ¿Quién es el radical aquí, quien lo hace o quien lo describe, quien pacta con los terroristas o los que lo denunciamos?”

Ayuso como sus acólitos del Partido Popular y la extrema derecha de VOX, no se han leído el contenido de la ley de Memoria Democrática. Pero tampoco se dan por enterados que la ETA ya no existe.

Ayuso daña la imagen de España en Europa

Pero no contenta con estas palabras, ha insistido en que el Gobierno de España, “está negociando también la justicia española, el Poder Judicial… ¿Quién es el radical aquí, el que pacta con los nacionalistas y destroza España o los que lo denunciamos?

Según la presidenta madrileña, los partidos de la investidura, “intentan que los demás no podamos debatir sobre nada. Yo creo, a mi juicio, que hay un falso debate sobre la moderación, porque yo busco como pensamiento liberal, entenderme con el que piensa distinto, yo no quiero imponerle nada a nadie”.

Las declaraciones contra el que piensa diferente de Ayuso

Mientras dice estas palabras, sus declaraciones la desmienten. La semana pasada, Ayuso afirmó “que el Orgullo dura mucho” y olvida de que sus discursos homófobos ya duran 1.060 días.

Como si fuera un condena, dos años, diez meses y 24 días son los que lleva la presidenta popular al frente de la Comunidad de Madrid ejerciendo sus políticas homófobas.

Pero la lideresa ha querido sacar su peor faceta, aquella que la aproxima a la derecha extrema de VOX. Y por ello se ha quitado la careta y ha sacado a lo que realmente lleva dentro, criticando tanto la celebración del Orgullo, como el Día de la Mujer. Para ella, que está todos los días, todos los meses y a todas horas en los medios de comunicación, que se dedique espacio al terrorismo machista o a los delitos de odio es insoportable. “Pasa cada dos veces al año y ya tenemos un secuestro mediático de un mes”.

Ayuso, contra la diversidad

“Desde febrero, hombres del mundo, id preparándoos que llega el 8M”, ha añadido Díaz Ayuso. A pesar de ser una frase desafortunada por ser suave, y no contenta, añadió: “ellos mismos hablaran del Orgullo Gay, y ahora hayan decidido que es el Orgullo o lo que quieran”.

“Ahora tienes que hablar como ellos, hacerlo como lo ven ellos, pues en fin, que nos resistimos algunos. A mí ni esta, ni la del feminismo este que me intentan imponer como si yo no fuera mujer”, ha dicho la presidenta madrileña. Sin enterarse que el Orgullo es de todos, todas y todes. No solo de los hombres.

Pero Ayuso ha insistido en que “ninguna de mis políticas es para imponer nada, yo hago política en positivo, en construcción, pero son los radicales los que utilizan los silencios cuando hay una situación que es una injusticia, un abuso”.

Después de los últimos ejemplos del odio de la presidenta madrileña por el o la diferente, ha concluido echando la culpa a los demás, como si ella no fuera una radical extrema, a todas horas, todos los días y todos los meses del año. Siempre buscando un titular, con sus burdas palabras, ya sean en Madrid, Estados Unidos o en Venecia. Viajes pagados con dinero público, con escasos resultados.

Anuncio en Lisboa

No es normal irse a Lisboa para anunciar que el Gobierno regional va a ampliar hasta el 25% la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, coincidiendo con las elecciones del año que viene.

“Lo que quiere el radical extremo es que mires para otro lado y si tú lo denuncias entonces eres tú el que se supone que eres el extremo. ¿Quién es el extremista, los que utilizan siempre esos argumentos, dividen enfrentan, imponen? Y si tú dices las cosas como son, con la verdad por delante…eso les incómoda. Los totalitarios utilizan luego todas las campañas de descrédito para que tú no te puedas defender”, ha concluido.