Ayuso exacerba su “sionismo” y “peregrinará” a Israel

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso vuelve a subirse a un avión, esta vez para apoyar al Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu y presidente del partido Likud. El mandatario israelí estuvo acusado de tres cargos de corrupción. Hace un año se hablaba de su salida de la política para evitar ser condenado durante esos procesos.

Díaz Ayuso viajará a Israel

La presidenta populista madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta mañana que viajará la próxima semana a Israel. Será recibida por el presidente del país, Isaac Herzog, con quien mantendrá una reunión institucional en Jerusalén. El viaje se produce después de los graves incidentes del mes pasado, que se saldaron con las muertes de Palestinos a manos del ejército israelí.

El viaje de Ayuso se desarrollará durante los próximos días 12 y 13 de febrero e incluirá reuniones con dirigentes políticos y empresarios del país, con el objetivo de intensificar relaciones con Israel y mostrar la gran capacidad de la Comunidad de Madrid para atraer inversiones y proyectos.

Israel impulsa la expansión de los asentamientos en Cisjordania

El ejecutivo de Netanyahu tiene como principal misión impulsar la expansión de los asentamientos en Cisjordania en la legislatura más derechista de Israel. Además, encara su sexto mandato con socios ultraortodoxos y de extrema derecha que son los que marcan la agenda política.

La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se suscribe dentro del apoyo de su partido y de ella misma a la represión del pueblo palestino.

Ayuso no condenó la violación de los DDHH por parte de Israel en 2021

En mayo de 2021, Ayuso mostró su apoyo a Israel a pesar de los actos bélicos cometidos en Gaza donde fueron masacrados 230 palestinos y tras haberse reunido en su despacho de la Puerta del Sol con la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon.

La Comunidad señaló en esos días que “ha recibido por parte de la embajadora información detallada de la situación actual que atraviesa el país israelí, y ha conocido los proyectos educativos en los que participa el Gobierno regional, como la construcción de un nanosatélite por parte de jóvenes de entre 15 y 17 años”.

Pero ese apoyo público de Ayuso a Israel sentó muy mal en España. El entonces presentador de La Sexta Noche, Iñaki López, publicó un contundente Twitter: “La Presidenta podría haber solicitado a la embajadora el fin de los bombardeos a civiles, el cumplimiento de la legalidad internacional, el respeto a los DDHH y las resoluciones de la ONU. No ha sido el caso”.

La Presidenta podría haber solicitado a la embajadora el fin de los bombardeos a civiles, el cumplimiento de la legalidad internacional, el respeto a los DDHH y las resoluciones de la ONU.

No ha sido el caso. https://t.co/N4c45PVgDG — Iñaki López (@_InakiLopez_) May 20, 2021

Atraer inversión extranjera sin importar la ética

El pasado mes de junio presentó dentro de su modelo de gobierno neoliberal, una fórmula para atraer inversiones de países condenados por violaciones de los derechos humanos, como Israel, o que son uno de los principales paraísos fiscales del mundo, como es el caso de los Emiratos Árabes Unidos.

Pero también visita países europeos, como Portugal. Su reciente viaje a Lisboa, como otros a Italia o Estados Unidos, lo único que queda de ellos son las fotos. Nadie recuerda a qué fue a la capital portuguesa.

Ayuso afirma que cooperará con Israel

En su discurso, el pasado mes de junio, durante el foro Madrid and the New Middle East, la primera cumbre empresarial para fomentar las relaciones comerciales con Israel, Emiratos Árabes y España, Ayuso afirmó que cooperará en ciberseguridad con Israel, el país donde se fabricó Pegasus.

Israel es el fabricante del programa Pegasus

El Estado de Israel es el fabricante del programa Pegasus, con el cual fueron espiados Pedro Sánchez y Margarita Robles. El Gobierno denunció ante la Audiencia Nacional que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa habían sido infectados por el software espía israelí Pegasus.

Ayuso meterá en su casa al lobo

Pero Ayuso ignoró todas estas noticias e insistió en que “está trabajando para cooperar en iniciativas relacionadas con digitalización, ciberseguridad y emprendimiento”.

“Madrid siempre defenderá la libertad, el Estado de Derecho y la prosperidad. Siempre estará pensando en el futuro”, sostuvo durante el acto. Y recordó que el pasado año la región atrajo el mayor volumen de capital procedente de Israel, con el 60% del conjunto de España, mientras que la de Emiratos Árabes supuso el 43,4%, encabezando el ranking junto con Andalucía.

Pegasus espió a periodistas en Israel

El pasado mes de enero de 2022, el fiscal general y el Parlamento de Israel abrieron unas investigaciones sobre las denuncias de intervención policial de teléfonos sin orden judicial a periodistas y activistas con el programa Pegasus.

La empresa israelí NSO, fabricante del Software Pegasus, siempre había asegurado que su programa, utilizado por servicios de inteligencia de numerosos países para espiar a líderes mundiales, como el presidente del Gobierno de España, estaba diseñado para no poder operar en los teléfonos de Israel.

Pero, eso no era cierto. Medio centenar de gobiernos, varios de ellos autocráticos, lo han usado para controlar a disidentes y periodistas, según una investigación internacional difundida en 2021. Tras esta denuncia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el año pasado a NSO en la lista negra. Empresas vetadas en contratos públicos, según publicó El País.

Ayuso cooperará en ciberseguridad con el país que permite que se comercialice con este programa espía. La presidenta no tiene la seguridad de no estar siendo espiada con Pegasus, ahora o en el pasado.