La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ‘engorda’ el negocio privado de la educación con 43,5 millones de dinero público

El 18 de abril, se publicó una Orden de la Consejería de Educación que modificaba el Plan Estratégico de Subvenciones, relativos a la concesión de becas para el estudio de Bachillerato en centros privados. Multiplicó por cinco los recursos presupuestarios destinados a ello. Pasaron de 4.500.000€ y 3000 beneficiarios anuales a 21.748.875€ y 15.310 beneficiarios en centros privados.

‘Engorda’ el negocio privado de la educación

Los objetivos de este Plan son: “Garantizar el acceso a los estudios de Bachillerato en centros privados de su propia elección a las familias con menos recursos económicos y consolidar la libre elección de centro educativo de las familias de los alumnos beneficiarios”.

CCOO ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de “engordar” el negocio privado de la educación en Madrid con 43,5 millones de dinero público. Es la cantidad que va a transvasar a los centros privados el próximo curso escolar a través de las becas para bachillerato. Al tiempo que “debilita intencionadamente” la enseñanza pública.

“Si hay algo que se le da bien a la derecha cuando gobierna es utilizar el patrimonio y los fondos de toda la ciudadanía para favorecer a las empresas privadas. Siempre a costa de debilitar y abandonar los servicios públicos. Madrid es el mejor ejemplo de esta política, como tan claramente estamos viendo. La educación pública es la gran perjudicada”, ha declarado la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.

Un engaño disfrazar de ayuda a las familias

Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza de la Federación de Servicios Públicos, UGT Madrid, denuncia la política de privatización de la Consejería, “que continúa aumentando la financiación a los centros privados”. Existe una diferencia de trato respecto a la red pública, “en la que prosiguen la disminución de la oferta de modalidades y optativas, lo que obliga a una parte importante del alumnado a abandonar su centro de referencia y solicitar un cambio de instituto”.

Estas solicitudes, a las que en muchas ocasiones no dan solución en el proceso de escolarización, “obligan a las familias a peregrinar en busca de una plaza del bachillerato elegido. Y nos preguntamos ¿este alumnado no tiene derecho a continuar en el centro donde han cursado Secundaria, como justifica la Consejería para la creación de estas ayudas en centros privados?”, se ha preguntado Jusdado.

Para la secretaria de Enseñanza, de la Federación de Servicios Públicos, UGT Madrid, UGT “es un engaño disfrazar de ayuda a las familias lo que claramente es una financiación a los centros privados”.

Becas para estudios privados

La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid exige al Gobierno regional que destine ese presupuesto a mejorar la enseñanza pública y le recuerda que con la cantidad que está dedicando a becas para estudios privados se podrían construir en la Comunidad de Madrid cinco institutos de 600 plazas cada uno.

“Estos 43 millones”, subraya Galvín, “es una cantidad muy superior a la que se destina en el Presupuesto de 2022 para inversiones de obra nueva o reposición en educación secundaria, y deja muy claro el modelo de educación que defiende la Comunidad de Madrid: una educación que usa el sistema público de becas para reforzar el negocio educativo privado, y por el camino acabar con la igualdad de oportunidades”.

Además, todo esto sucede mientras se reduce la oferta de plazas públicas en Institutos, ya que la Consejería de Educación ha decidido cerrar unidades antes del inicio del proceso de admisión.

Confundir a las familias

CCOO acusa también a Ayuso de confundir a las familias madrileñas mediante el truco de las becas. En primer lugar, porque la cuantía de las becas no garantiza la gratuidad de los estudios, por lo que las familias se verán obligadas a realizar pagos que se ahorrarían en los institutos públicos de bachillerato, y porque las becas van a ir a parar a las familias de mayor de renta.

“El Gobierno regional no atiende la demanda de educación pública en Madrid, vulnera el principio de libertad de elección si las familias eligen institutos públicos y promueve la competencia desleal desde la propia institución. Practica el dumping educativo”, asegura Galvín. Añade que este tipo de política está pensada para atraer fondos de inversión al ‘mercado educativo’ madrileño, como está ocurriendo con la Formación Profesional.

Otorga los fondos públicos a familias de mayor renta

Estas becas, cuya implantación comenzó en el curso 2019-2020, estaban pensadas para que el alumnado de centros concertados pudiera seguir cursando estudios en el mismo centro. “Inicialmente se destinaron a ellas 4,5 millones a estas becas, una cantidad que el Gobierno de Díaz Ayuso ha decidido multiplicar por diez, incluyendo no solamente centros concertados sino todo tipo de centros privados. Está claro que la derecha no concibe las becas como mecanismo igualador, y otorga los fondos públicos a familias de mayor renta”.

No podemos confundir estas mal llamadas “becas” con las auténticas becas que concede el Ministerio para estudiantes de diferentes enseñanzas, incluyendo el bachillerato, que van asociadas al nivel de renta y no al tipo de centro que elija la familia, con lo que suponen un verdadero elemento compensador de desigualdades y no un mecanismo de desviación de fondos públicos a empresas privadas.

Contra el interés general

En todo caso, mantiene CCOO, es evidente que el sistema más igualitario y justo es el que ofrece la red pública de centros educativos, que se sostiene con los impuestos en función del nivel de renta. Y es, además, sobre el que los poderes públicos ejercen un mayor control en todos los sentidos. “Dejar tales competencias en manos privadas sin control alguno y que se rigen por otros intereses -lícitos, pero no generales-, supone un menoscabo de la justicia social y del interés general, tanto en la salvaguarda de derechos fundamentales individuales como en el del progreso social”, concluye Isabel Galvín.

Beca general y de la beca de segunda oportunidad

Por otra parte, UGT denuncia que este alumnado ya podía hacer uso de la llamada “beca general y de la beca de segunda oportunidad, esta última financiada con fondos europeos y destinada a combatir el abandono escolar temprano, pero que Madrid ha utilizado, desde su implantación y a diferencia de otras Comunidades Autónomas incluso gobernadas por el Partido Popular, para conseguir que el alumnado que, por motivos económicos, se ve obligado a ponerse a trabajar para contribuir a la economía familiar, pueda disponer de una ayuda y continuar sus estudios.

Y es que, para Teresa Jusdado, “no todo vale en materia de educación y de financiación a las familias. A tal efecto, solicitamos a la Consejería coherencia en materia de financiación y de apoyo a los más vulnerables, en cumplimiento de la Constitución, de la normativa básica, de la europea y de la decencia”.