Para Ayuso cuando peor está el PP mejor para su liderazgo. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo de comunicación de la presidenta madrileña, que no ha perdido ni un segundo en convertirse en la defensora de la libertad y de la democracia, tras la manifestación de ayer, que terminó en enfrentamientos violentos con la policía. La presidenta madrileña en sus ataques a Pablo Iglesias aspira ante Almeida a ser la Esperanza Aguirre de la nueva era PP.

Esta mañana, Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso de gigante en sus aspiraciones para convertirse en la líder de la derecha madrileña y también de la española. En su aparición ante los medios esta mañana, ha pedido la destitución de Pablo Iglesias, mientras el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida le ha cedido todo su protagonismo y se ha mantenido en un segundo plano.

Ayuso ha apostado por el entendimiento de la derecha y la extrema derecha: “Cuando no lo hemos hecho los resultados son catastróficos”.

La Comunidad de Madrid tiene el segundo índice más elevado de incidencia acumulada de España, solo por detrás de Melilla, y si bien es cierto que está bajando y se sitúa por debajo de los 500 puntos, quizás es precipitado que hoy se relajen las medidas y que el toque de queda se alargue hasta las 23 horas.

Cuando peor mejor

Pero para Ayuso, cuando peor mejor, y hoy ha dado una prueba de ello. La lucha de meses por la sanidad pública, en contra de las privatizaciones encubiertas del almacenamiento de las vacunas, del derroche del hospital de pandemias, Isabel Zendal, de su trato de favor en Avalmadrid o de la debacle por las elecciones catalanas y su responsabilidad en la derrota. Incluida su responsabilidad en el abandono de la sede de Génova, se han visto de pronto ensombrecidas por una hora de violencia que ha dado alas a la presidenta madrileña.

Nada cambia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid si no es por el esfuerzo de los colectivos sociales, asociaciones y sindicatos. Ayer los vecinos se manifestaron en defensa de los centros culturales, que el alcalde de la capital está desmantelando, intentando descabezar a los movimientos vecinales y acabar con todo lo que recuerde a Manuela Carmena.

Cabeza gacha de Almeida

Hoy la presidenta madrileña se ha crecido y ha afirmado ante la prensa, con un media sonrisa y ante Almeida con los brazos cruzas y la cabeza gacha: “Ante situaciones como la que estamos viviendo hace falta ya no solo la unión del centro derecha sino la de todos los partidos políticos que en España lo que defienden es la unidad del país, la convivencia, la paz, la libertad, y ahí no solo estamos partidos de centro derecha, aunque evidentemente me gustaría que cada vez más nos entendiéramos todos nosotros porque cuando no lo hemos hecho, al final los resultados son catastróficos”.

Todos y todas somos responsable de encumbrar a Ayuso al liderazgo de la derecha española y del Partido Popular. No se le puede regalar mañanas de gloria, sobre todo antes de un Sesión de Control de su Gobierno en la Asamblea de Madrid.

Y una última frase de la presidenta madrileña: “Recordar que Madrid es convivencia, paz y sobre todo libertad, y, por tanto, todos los demócratas tenemos que unirnos para condenar estos hechos y espero que el resto de los grupos de la Cámara en la Asamblea de Madrid y en los plenos de todos los ayuntamientos de la región hagan lo mismo, que lo condenen, y si no lo hacen que se vayan fuera de las instituciones, porque estas revoluciones solo conducen a la tiranía, al empobrecimiento de la sociedad”.