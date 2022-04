Ayuso dice apostar por la educación pública pero ya ha despedido a más de 8.000 profesores

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso hace un alegato a la educación como argumento para criticar las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez y se olvida de que desde que ella es presidenta, los despidos de docentes son constantes y se está priorizando la educación concertada sobre la pública.

En el alegato de Ayuso por la Educación Pública, apostando por recuperar las notas numéricas y por repetir curso, lo que no ha dicho es que solo se tratan de recomendaciones. En un intento de confundir, desde la Consejería indican que esos cambios, “son solo encomiendas al profesorado”.

Reconocen los límites legales y serán respetuosos con ellos, por que de lo contrario se verán las caras con el Ministerio de Educación y con los tribunales.

Ayuso quiere recuperar las notas numérica

Ricardo Marchand, responsable de Enseñanza Pública no universitaria de UGT Madrid en declaraciones a Diario16, ha querido rebatir la defensa de Ayuso a “recuperar las notas numéricas”.

En cuanto al tema numérico de las notas, “es un tema que no es imprescindible. No hay ninguna necesidad de que el alumno compita con otro alumno por sacar más o menos nota. Sobre todo en las etapas de infantil y primaria, donde es absolutamente innecesario”, ha reprochado Marchan.

“Cuando yo iba al colegio, me acuerdo de que no nos ponían PA -progresa adecuadamente y NM -necesita mejorar, y no ha pasado nada. No hemos sido una generación frustrada, ni de competir en los juegos Olímpicos, ni nada por el estilo”, ha recordado el responsable de Enseñanza Pública no universitaria de UGT Madrid .

Suspensos y repeticiones en la ESO

Respecto al tema de los suspensos y de las repeticiones, “volvemos a lo mismo, la cuestión no está en que a los alumnos se les suspende y estos se esfuercen más, para que el siguiente curso se les apruebe, sino que está en el tema de los recursos”, ha dicho Ricardo Marchand. Para UGT Madrid, hay que bajar las ratios y aumentar el profesorado. “Es la mejor solución para que los escolares no suspendan”.

El responsable de Enseñanza Pública no universitaria del sindicato, “las clases deberían tener máximo de 15 alumnos. De esta forma, seguramente ninguno de ellos tenga que suspender”.

Historia de España: El franquismo

Por último, ha querido contestar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la referencia que hace a la historia de España. “Es fundamental, como para todos los países, conocer nuestra historia, nuestro legado, porque si no, los niños españoles no conocerán de dónde vienen y, por tanto, no tendrán claro hacia delante, qué papel tenemos en el mundo”, ha señalado Ayuso en un acto en un municipio madrileño, utilizando a niños para hacer campaña política en su carrera por controlar el PP madrileño.

“Los niños tienen que conocer el pasado. A ver si es verdad que conocen el franquismo de verdad, no como lo cuentan ellos, ni como no lo quieren contar, si no con todos los asesinatos y la represión. Que se cuente todo lo que hubo en esa tapa negra de la historia de España”, reprochado Ricardo Marchand, responsable de Enseñanza Pública no universitaria de UGT Madrid.

Más filosofía

Para el responsable de Educación Pública del sindicato, ha sido un acierto “que en Segundo Bachillerato se empiece a contar la historia desde 1812. Así se llega al franquismo, porque de la otra manera si empiezas en la prehistoria, hace dos millones de años o con el Homo Antecessor de Atapuerca. Al final no ves la guerra civil, ni el franquismo”. Marchan ha pedido a Ayuso que “deje de que coaccionar al profesorado con este tema de la historia”.

También ha reprochado que el PP intente adoctrinar “con la historia del terrorismo y cosas por el estilo. Y ha concluido apostando por la filosofía, “que es más importante que la historia del terrorismo en España, porque entre otras cosas ya no lo hay”.

El Gobierno de España llevará a Ayuso ante los tribunales por sus cambios en Educación

Desde el Ministerio de Educación los cambios que pretende la presidenta Ayuso, no los puede llevar a cabo. Si acaba aprobando su decreto, lo llevarán a la Justicia.

Pilar Alegría ya advirtió el pasado viernes de “no se puede contravenir una ley aprobada en el Congreso de los Diputados. Si hay alguna cuestión que contraviene, el Gobierno actuará”.

Ayuso vuelve a mentir

A pesar de lo dicho por la presidenta Ayuso, en un intento de confundir, desde la Consejería indican que esos cambios, “son solo encomiendas al profesorado”.

Reconocen los límites legales y serán respetuosos con ellos. “Consideramos que todo lo que se ha incluido en nuestro borrador de decreto está dentro de la normativa y dentro de nuestras competencias”.