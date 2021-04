La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso ha defendido el ‘Pin parental’. “Si los padres deciden que temas como la orientación sexual no deben tratarse para nada en clase, que no ocurra”, en una claro apoyo a la entrada de la ultraderecha de VOX en su Gobierno-

“Quiero un gobierno en libertad y todos los candidatos deberíamos salir al campo de juego a ganar. Yo salgo a ganar”.

Sobre la relación con Vox y el Pin parental.

“En algunas ocasiones hemos coincidido y en otras no, como en el tema de las armas, Europa o acabar con el Senado. Además, en otras ocasiones se están dando debates que no son de competencias autonómicas: el tema de la inmigración, de los menores no acompañados o de la seguridad ciudadana. Yo tengo muy claro que quiero mantener la independencia de la escuela. Nosotros tenemos que permitir la esencia de la escuela tradicional afrontando los retos del futuro: el de las adicciones a las nuevas tecnologías, a los videojuegos o a las drogas. Entiendo que los padres están preocupados cuando escuchan según qué declaraciones de ciertos políticos”.

“Claro que la educación es responsabilidad de los padres, que deben elegir qué es lo mejor para sus hijos. Abogo por sacar la política de las aulas. En Madrid hay libertad educativa, en Madrid los padres eligen el modelo educativo y el colegio donde quieren llevar a sus hijos”, ha señalado la candidata del PP.

“Si hay padres que prefieren que temas como la orientación sexual no se trate en las aulas, que no ocurra. Y si los padres sí que quieren, que haya centros donde se imparta. Con absoluto respeto a los colegios religiosos. Nosotros somos firmes defensores del concierto. Los padres no tenemos que estar cuestionando lo que hacen los profesores, ya que ellos son la autoridad”, ha destacado.