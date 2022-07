Ayuso culpa al Gobierno de la mala gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tras su vuelta del improductivo viaje a Miami, se desquicia por las protestas de los sindicatos, sanitarios, médicos y usuarios, exigiendo la apertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP).

Ayuso contra la Marea Blanca

Para intentar parar la Marea Blanca que se extiende por su mala gestión sanitaria, ha decidido “garantizar que se abrirán todos los SUAP en cuanto exista la posibilidad”. Una frase que no ha gustado a los agentes sociales. Además, la presidenta madrileña censura la “utilización de los centros sanitarios por parte de la izquierda y sus alcaldes”.

Ayuso no se ha enterado que no es solo la izquierda, quien está en contra del cierre de los servicios de urgencias. El malestar es generalizado entre los sindicatos de la Mesa Sectorial de la Sanidad Pública, tras el ninguneo del Gobierno del PP y el autobombo de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. los sindicatos Satse, CCOO, Amyts, CSIT-Unión Profesional y UGT han reclamado un nuevo giro en la Atención Primaria. No se puede continuar con la política actual.

La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP denunció el miércoles pasado, que la atención primaria se encuentra al “borde del colapso”, tal y como señalan las asociaciones profesionales y los sindicatos y “sufren todos los pacientes, vivan donde vivan y les gobierne quien les gobierne”. Pero se olvida que en las comunidades donde gobierna su partido, como Andalucía y Madrid, este servicio es una ruina.

Atención Primaria está agonizando

Los sindicatos llevan denunciando durante meses el grave deterioro del servicio de Atención Primaria en Andalucía. Además los califican como un factor de riesgo para la salud. “Los pacientes tienen que acabar decidiendo entre esperar días y días mientras sufre una dolencia, o colapsar las Urgencias”. Según un estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, publicado en mayo de 2021 sobre la situación de los servicios sanitarios de todas las comunidades autónomas, Andalucía es, después de Murcia, la comunidad con el peor sistema público de salud, cuando en 2014 tenía el sexto mejor servicio sanitario de España.

La Atención Primaria en la Comunidad de Madrid está muerta, así lo certifican los diferentes profesionales de Enfermaría en la región. Las políticas de Ayuso “matan” a la sanidad pública madrileña.

Madrid carece de pediatras

Madrid de cara el verano, carece de médicos de Atención Primaria y sus funciones recaerán este verano en las enfermeras y administrativos. La Gerencia de Atención Primaria prevé una demora de las citas y el traslado de médicos de un centro a otro. Esto provocará un caos absoluto sobre una sanidad maltratada por el PP de Ayuso y Feijóo.

La consejería de Sanidad ha divulgado un protocolo de actuación dentro de estos centros en los que anuncian la reorganización las funciones de cara a suplir las vacantes de médicos de familia.

La falta de médicos se suple con enfermeras

Según este nuevo protocolo, difundido por la Cadena SER, los servicios de enfermería y administración cargarán con las responsabilidades que no tienen habitualmente. Entre ellos, la toma de decisión ante diferentes actuaciones, retrasar las citas a días posteriores en caso de que sean casos demorables, e incluso el traslado de médicos entre centros por urgencias.

El texto señala que, “ante la falta de personal médico, la toma de decisión final dependerá de la enfermera que haga frente a esta situación”. Además también “tendrá que decidir si la actuación se puede retrasar o no”.

Ayuso tira balones fuera

“Nos estamos ocupando todos del tema de los SUAP y cuando tengamos la posibilidad, todos serán abiertos nuevamente, pero hemos empezado por abrir aquellos donde un centro sanitario está más lejos. Queremos abrir todos los SUAP de nuevo, pero tenemos que empezar por todos aquellos que no tienen un hospital o un servicio de urgencias a menos de 15 minutos”, palabras huecas que se las lleva el viento.

Faltan enfermeras y se cierran camas

Y mientras la presidenta afirma que “la oferta pública en la Comunidad de Madrid en emergencias y urgencias es la más amplia de toda España”, el sindicato de enfermería SATSE la desmiente. Las palabras de Ayuso son mentira.

La presidenta ha señalado que “somos una región que no cierra por vacaciones y que tampoco cierra a las 3 de la tarde como la inmensa mayoría de las regiones hacen con su sanidad pública”.

La realidad es que con la séptima ola de Covid llega a Madrid con miles de camas cerradas en los hospitales madrileños por la falta de enfermeras/os. De media, la presidenta de la Comunidad de Madrid, cerrará unas 1.800 camas los meses de julio y agosto.

Según Ayuso, con las protestas, “lo único que hace es trasladar una imagen falsa de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, que es de las mejores del mundo y cuyos problemas son exactamente los mismos y mucho menores que los que tienen el resto de las comunidades y no hay más que preguntar al sistema sanitario, a las sociedades médicas, a los sindicatos en otras comunidades autónomas, para ver que allí el problema de la Atención Primaria está mucho peor que en Madrid”.

La realidad de Ayuso es otra:

