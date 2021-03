La oposición lamenta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Habrá elecciones el 4 de mayo como quería la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido que prioriza la convocatoria de Ayuso frente a las mociones de censura del PSOE y Más Madrid.

La reacción de los grupos de oposición no se ha hecho esperar. Especialmente contundente ha sido el de quien Será la candidata formas Madrid a estas elecciones en la comunidad: Mónica García en Twitter:

“Se consuman unas elecciones irresponsables. No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol. #MadridoAyuso”

Tal y como informó en su cuenta de Twitter el Poder Judicial, «el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima la medida cautelar de suspensión instada por los letrados de la Asamblea de Madrid respecto del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la presidenta de la Comunidad, de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones».

«Los magistrados han tomado la decisión de rechazar la medida cautelar solicitada tras examinar el requisito de apariencia de buen derecho que subyace en la pretensión del recurso presentado», indicó el Poder Judicial.

“El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima la medida cautelar de suspensión instada por los letrados de la Asamblea de Madrid respecto del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la presidenta de la Comunidad, de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones”.

