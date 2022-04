Ayuso avisa a Feijóo: “Si no somos una oposición real al desastre, nos iremos todos por el barranco”

- Publicidad-

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso no le ha gustado la reunión que el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La lideresa populista madrileña lo ha vuelto a hacer y ha avisado a su nuevo líder: “Si no somos una oposición real al desastre, nos iremos todos por el barranco”.

No quiero nada con Sánchez

Las palabras de Ayuso se han producido durante su intervención de este viernes en la conferencia de política económica neoliberal, organizada por Institución Futuro en Pamplona. En la capital navarra ha sostenido que ella “Yo (no quiero nada) con personas que no entienden de un gran país como es España, de lo que es nuestro legado, de lo que es el futuro”.

Y lo ha hecho refiriéndose a las medidas de choque del Gobierno de España, para hacer frente a la invasión de Ucrania, por parte de la Rusia de Putin.

Al ejecutivo le ha criticado “que directamente ataque a los intereses de la propiedad, de la empresa, de los autónomos, la educación que impone y que ahora mismo pretende, por ejemplo, inmiscuirse en el en el día a día de los consejos de administración de las empresas o en la propiedad a través de los topes del alquiler”.

Sánchez está gastando el dinero de todos los españoles

Ayuso ha avisa que el Gobierno “está gastando el dinero de todos los españoles sin haber tenido un solo gesto en los últimos tres años, que ya han demostrado que entienden lo más mínimo de lo que está aquí sucediendo… Yo con todo eso no quiero nada. Y podrán decirme que eso no es moderación. A mí me parece que no hay nada menos moderado que tener según qué socios en La Moncloa o despedazar España o romper nuestro legado, o despreciar a nuestras empresas fuera”. Frases literales, como se puede comprobar en el vídeo completo. ¿Qué le pasa algunas veces a la presidenta madrileña? Esas frases no estaban escritan de antemano.

Aclaración: Los Presupuestos Generales del Estado se elaboran por el Gobierno y se aprueban por las Cortes Generales. Tanto la elaboración como la aprobación y ejecución se sujetan a normas jurídicas y a un calendario previamente fijado. Y es la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, quien recauda muchos de nuestros impuestos, dinero que gestiona el Gobierno de Pedro Sánchez. Por que así lo especifica la Constitución española.

Completo

El viejo PP nunca muere

Isabel Díaz Ayuso ha sido preguntada sobre el encuentro que mantuvo Sánchez con Feijóo en La Moncloa. Ahí es cuando ha avisado: “Creo que hay que saber distinguirlo y no pactar miseria, insisto, porque si no somos una oposición real al desastre, nos iremos todos por el barranco. Y yo me niego”.

Díaz Ayuso ha admitido que desconoce «cómo se irán desarrollando los acontecimientos», pero también ha dejado claro que “no tiene la costumbre de «perder el tiempo”.

Ahora la pelota está en el tejado de Génova. ¿Estamos ante el nuevo o el viejo Partido Popular?