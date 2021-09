Ayuso apuesta por el juego y elimina el impuesto a las máquinas tragaperras

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a vender humo y, comienza el curso con sus bravuconadas habituales, anunciado medidas que no puede llevar a cabo, hasta que no se aprueben los Presupuestos. Isabel Díaz Ayuso ha apuesta por el juego y elimina el impuesto a las máquinas tragaperras y a los residuos.

Apuesta por el juego

Se trataría si pudiera, de la supresión del impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados o lo que es lo mismo, a las máquinas tragaperras y del impuesto sobre Depósito de Residuos. Además de no poder suprimirlos, estos gravámenes suponen apenas el 0,02 por ciento de la recaudación.

Apuesta por la contaminación

La propuesta de supresión del impuesto sobre Depósito de Residuos sorprende por el mensaje ideológico negacionista del calentamiento global. En agosto, el Panel Intergubernamental de Expertos de la ONU alertaba sobre el aumento de la temperatura global y, lanzaba un mensaje muy claro: “Hay que darse prisa”

Parece que Ayuso no se ha dado por enterada, sobre todo por dos razones, la primera porque hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid no puede hacerlo y segundo porque solo representa el 0,02% del total, es decir, 0,7 euros por habitante frente a una recaudación total de 3.415 euros por contribuyente.

En otro informe, la ONU alertaba de que el modelo económico actual es incompatible con los límites biofísicos del planeta. Parece que la Comunidad de Madrid pretende convertirse en un punto de atracción de las residuos españoles.

Los impuestos seguirán obsoletos

“Vamos a suprimir los últimos impuestos que quedan y frente a los propios que tienen otras comunidades autónomas como, por ejemplo, 15 en Cataluña; los cinco de Aragón, los cuatro de Valencia o los cinco de Extremadura, Madrid no tendrá impuestos propios”, ha explicado la presidenta en rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno de este curso político.

Ayuso todavía no ha bajado los impuestos del tramo autonómico del IRPF, y si no aprueba los Presupuestos antes del 31 de Diciembre, esta bajada sería para el 2023, casualmente año electoral. Otra forma de engatusar a sus votantes.

Las promesas se las lleva el viento

Díaz Ayuso se ha comprometido a dar continuidad a esta política fiscal de impuestos bajos acometiendo la mayor bajada de la historia del IRPF, con una rebaja de medio punto en cada tramo autonómico del impuesto. Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con el tramo mínimo más bajo de toda España, con el 9%.