La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y candidata por el PP en las próximas elecciones del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, no quiere a Toni Cantó en su lista. Al menos, eso ha dejado entrever mientras varios periodistas le preguntaban por esta decisión de Génova -parece ser que vuelve a ser cosa de la mano negra de Teodoro García Egea- dónde ha defendido a las personas que le han acompañado en este legislatura.

Toni Cantó empieza a hacer campaña por Isabel Díaz Ayuso en Madrid aunque la candidata del PP sigue sin confirmar su fichaje. Así, el presente y futuro político del ex actor, ex de Ciudadanos y el ex niño bonito de Rosa Díez (UPyD), está en el aire.

Mientras el PP estudia si se ha precipitado al confirmar la incorporación de Cantó a la lista de Ayuso, ya que hay dudas sobre si lleva el tiempo suficiente empadronado que exige la normativa electoral de Madrid, -e incluso hay quien asegura que ni siquiera está empadronado en la comunidad, aunque él ex diputado valenciano por Ciudadanos asegura que sí- Ayuso lucha para que nadie le imponga nada, y más sin previo aviso.