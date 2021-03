La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado este lunes sobre el exvicepresidente y exportavoz de su Gobierno, Ignacio Aguado: «Me da igual lo indignado que esté. Más indignada estoy yo. Nos hemos llevado mal siempre, pero eso lo sabe todo el mundo. No empezó bien la cosa”, y ha añadido que no puede esperar a que le “peguen un tiro”.

Ayuso esa mañana entrenaba a su cachorro

Ayuso ha comentado a que se dedica “Esa misma mañana [en la que se anunció el adelanto electoral] estaba entrenando yo a mi cachorro con un entrenador”.

Se quedó el hombre sorprendido después. Hacia las ocho empezó a salir en las radios el anuncio de la moción de censura de Murcia, camino del Consejo de Gobierno y hablando con Casado.

Según la presidenta en funciones estaba en tres sitios a la vez: ¿Hablaba con Casado, mientras iba al Consejo de Gobierno y entrenaba a su cachorro?

Mociones de censura

Las mociones de censura que presentaron en Madrid [PSOE y Más Madrid] “no sé si se llama ilegalidad, pero está por verlo. Era una potestad que me pertenecía a mí, la de disolver la Asamblea”, ha destacado.

Según la líder popular, La moción de censura, “me hubiese pasado esa misma tarde, o en dos o tres días”. En el Consejo, mi socio de Gobierno no dijo ‘tienes mi apoyo’. No lo negó, quiso pasar página. Pensé… si esto lo dejo pasar… Me parecía todo tan ordinario, tan ostentoso, lo que estaba ocurriendo en Murcia”.

Compra de votos

Se dice que se ha ido a comprar votos. “Lo dice quien ha comprado en el mismo mercado. Y lo dice quién no ha comprado igual de bien”.

Ayuso Trumpista o Populista

Ayuso ha espetado que “no puedo esperar a que me peguen un tiro, y luego ir de víctima. Iván Redondo ya está en su factoría manejando en sus argumentarios que tengo que ver con Trump, ya lo conozco”.