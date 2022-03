Ayuso afirma que es “la gestión de la izquierda la que provoca la pobreza” ignorando la realidad

Ayuso no quiere que se sepa la verdad sobre los negocios de su hermano con la Comunidad.



Le he hecho 10 preguntas muy directas para que no mire para otro lado y conozcamos la verdad sobre el #CasoAyuso.



Los madrileños se merecen un Madrid libre de pelotazos y falta de ética. pic.twitter.com/63ypNvy7mh