Ayuso afirma que cooperará con Israel, el país donde se fabricó Pegasus, en ciberseguridad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha enfatizado el modelo de gobierno neoliberal como fórmula para atraer inversiones de países condenados por violaciones de los derechos humanos. Es el caso de Israel, o que son uno de los principales paraísos fiscales del mundo, como es el caso de los Emiratos Árabes Unidos.

Ayuso afirma que cooperará con Israel

En su discurso durante el foro Madrid and the New Middle East, la primera cumbre empresarial para fomentar las relaciones comerciales con Israel, Emiratos Árabes y España, Ayuso ha afirmado que cooperará con Israel. El país donde se fabricó Pegasus, en ciberseguridad.

Sin ningún pudor, en unos de los múltiples actos que tiene agendados, más de 10 en los últimos tres días, ha destacado los lazos de Madrid con estos países. Que “son más fuertes que nunca”.

Vamos a hacer memoria: el rey emérito

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU)​ es un país soberano compuesto por siete emiratos.​ Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn. El presidente del país suele ser el emir de Abu Dabi, y el primer ministro, el emir de Dubái. Actualmente el rey emérito, Juan Carlos I, está viviendo en su capital a cuerpo de sultán

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, criticó al rey emérito, Juan Carlos I, por la visita que realizó a Sanxenxo. Reprochó que hubiera “perdido la oportunidad de pedir perdón a los españoles y dar cuenta de los hechos nada éticos ni ejemplares”.

Israel es el fabricante del programa Pegasus

El Estado de Israel es el fabricante del programa Pegasus, con el cual fueron espiados Pedro Sánchez y Margarita Robles. El Gobierno denunció ante la Audiencia Nacional que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa habían sido infectados por el software espía israelí Pegasus.

Ayuso meterá en su casa al lobo

Pero Ayuso ha ignorado todas estas noticias y ha insistido en que “está trabajando para cooperar en iniciativas relacionadas con digitalización, ciberseguridad y emprendimiento”.

“Madrid siempre defenderá la libertad, el Estado de Derecho y la prosperidad. Siempre estará pensando en el futuro”, ha sostenido. Y ha recordado que el pasado año la región atrajo el mayor volumen de capital procedente de Israel, con el 60% del conjunto de España, mientras que la de Emiratos Árabes supuso el 43,4%, encabezando el ranking junto con Andalucía.

Pegasus espió a periodistas en Israel

El pasado mes de enero, el fiscal general y el Parlamento de Israel abrieron unas investigaciones sobre las denuncias de intervención policial de teléfonos sin orden judicial a periodistas y activistas con el programa Pegasus.

La empresa israelí NSO, fabricante del Software Pegasus, siempre había asegurado que su programa, utilizado por servicios de inteligencia de numerosos países para espiar a líderes mundiales, como el presidente del Gobierno de España, estaba diseñado para no poder operar en los teléfonos de Israel.

Pero, eso no era cierto. Medio centenar de gobiernos, varios de ellos autocráticos, lo han usado para controlar a disidentes y periodistas, según una investigación internacional difundida en 2021. Tras esta denuncia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el año pasado a NSO en la lista negra. Empresas vetadas en contratos públicos, según publicó El País.

Ahora Ayuso cooperará en ciberseguridad con el país que permite que se comercialice con este programa espía. La presidenta no tiene la seguridad de no estar siendo espiada con Pegasus, ahora o en el pasado.

Díaz Ayuso destacó la política de libertad económica y bajos impuestos. Mientras cierra los Servicios de Urgencias de Atención Primaría, (SUAPS) o quita trenes del metro para ahorrar dinero.

Ayuso en contra de las políticas identitarias

Existe una ola de populismos de derecha, en el que se engloba la presidenta madrileña, como uno de los fenómenos que tiene explicaciones diversas. Parte de sus políticas son, sin duda, una reacción ante la diversidad de identidades cada vez más visible en Occidente y con Madrid como punta de lanza.

Ayuso se posiciona abiertamente y de forma antinatural contra la diversidad. Ataca a la identidad como herramienta política, a pesar de que ésta ha sido fundamental en los últimos años para lograr los más importantes avances en derechos humanos y de las minorías. A poco menos de unos días de celebrarse el Día del Orgullo LGTBI+Q, desde la Comunidad de Madrid, se ha atacado a la política identitaria. Un ejemplo de conquista más representativo es, el aumento global en la aceptación de la homosexualidad y de los matrimonios del mismo sexo.

“Entendemos un modo de vida atractivo, alegre y seguro. Nuestro Gobierno piensa en todos los ciudadanos, no les colectiviza ni enfrenta ni les crea problemas inexistentes para justificar su existencia”, ha señalado, para añadir que está en contra de las “políticas identitarias”.

No quiere enfrentar al hombre con la mujer

“Nuestro modelo no busca enfrentar al sector público con el privado, al hombre con la mujer, a las tradiciones con las vanguardias, a las comunidades autónomas, ni al trabajador con el empresario. La familia y la persona son prioritarios para nosotros”, ha manifestado.

La cumbre empresarial y financiera ha sido organizada por Madrid Open City, una organización que se dice apolítica y que ha reunido a cerca de 200 expertos y profesionales de los tres países, además de representantes políticos como los embajadores de Israel, Rodica Radian Gordon, y de Emiratos Árabes Unidos, Majid Hassan Mohamed Hassan Al Suwaidi.

Pero Ayuso, sí ha dejado claro cuál es su planteamiento político neoliberal y en contra de las diferentes identidades. Las de género, las de clase, etc. Una comunidad que no reconoce la pobreza, y cuyo vicepresidente busca a los pobres por los suelos.

“Madrid es una región tan humana como capital, respetuosa con la persona, pero también con la economía como motor de desarrollo y oportunidades”, ha finalizado, enfatizando que antes de las personas, siempre estará la economía.