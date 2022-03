Ayuso acusa a Casado de crear una maquinaria para destruirla, “en lo personal y en lo político”

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al todavía presidente del PP, Pablo Casado, y el exsecretario general, Teodoro García Egea, de intentar destruirla con un relato de corrupción donde no lo había, para que no optara a presidir el partido en Madrid. Además, este lunes ha asegurado que no ha vuelto a hablar con el.

La lideresa populista ha avisado al todavía presidente de la Xunta de Galicia y futuro presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo​ que: “Madrid tiene poca paciencia para tonterías”

Ayuso ha criticado “que se busque enfangar, al llamar a comparecer a quien no tiene que ver con el espionaje”, en relación con la presunta corrupción y reato de favor al hermano de Ayuso.

“Lo que ha pasado es una maquinaria que se puso para destruirme en lo personal y en lo político”, ha señalado en la entrevista con Antena 3, donde ha vuelto a arremeter contra la anterior dirección nacional del PP.

Ayuso ha dicho que no ha vuelto a hablar con Casado desde que se desató la crisis interna dentro del PP por el presunto espionaje dirigido desde Génova por el contrato de 1,5 millones de euros relacionado con su hermano para la compra de mascarillas, y ha afirmado “que quiere pasar página, pero está molesta”.

“Lo que ha pasado es muy grave y las heridas no se pueden cerrar así, tienes que ver qué ha sucedido y asegurarte de que esto nunca más ocurrirá», ha reprochado la presidenta, reiterando que “nunca he mentido, siempre dije que mi sitio es Madrid”.

Así ha mentido Ayuso a la ciudadanía

Mentira número 1: En esta misma cámara la señora Ayuso dijo que no había ningún contrato a gente de su entorno y retó a Mónica García a dimitir “por falsa”.

Mentira número 2: Horas más tarde sí que había relaciones comerciales entre hermanos y la empresa.

Mentira número 3: Al día siguiente existía una comisión pero la señora yo eso dijo literalmente, “No sé cuál es la cantidad”.

Mentira número 4: Horas más tarde deja de ser una comisión hacer una contraprestación y aparece una cantidad de 55.000 euros, aunque Ayuso dice que no sabe si hay otros conceptos más.

Mentira número 5: Días más tarde es cuando todo el mundo está mirando a Ucrania, de repente aparecen 4 facturas por un total de, o sorpresa, 283.000 euros.

Mentira número 6: Usted mismo dijo (el consejero de Sanidad, García Escudero, “los contratos se han ajustado a procedimiento” y, días más tarde nos enteramos que ese contrato está firmado a mano y sin código de verificación.

Mentira número 7 y última por ahora: La señora Ayuso dijo que estaban perfectamente auditados y fiscalizados y hoy nos han corroborado que están pendientes de fiscalizar.

Nunca se pasará página

Nunca pasará página porque la oposición no le va a soltar la presión del sedal. Siempre estará, las 24 horas del día , los siete días de la semana en boca de la prensa.

Ayuso ha acusado a Casado y Egea de intentar “dividir a su Gobierno, al grupo parlamentario y a los alcaldes, y ha añadido que «el problema no era solo conmigo”.

“Toda la organización estaba cansada por muchas cosas distintas”, asegurando que “está pagando desde la oposición, hasta los que eran míos los resultados de las elecciones del 4 de mayo, en lugar de haberlo canalizado para conquistar la Moncloa”.

Se instalaron en que había que destruirme

“Se instalaron en que había que destruirme, que había que crear una supuesta corrupción y sacarme del mapa, había que dividirme, desgastarme” ha criticado Ayuso, quien ha asegurado que siempre estuvo al servicio de la anterior dirección”.

Anticorrupción citará a declarar al hermano de Isabel Díaz Ayuso por las comisiones de las mascarillas

Sobre la investigación de la Fiscalía del contrato relacionado con su hermano por el presunto cobro de comisiones, Ayuso ha afirmado que “el propio Ministerio Público ya dijo que aquí no había nada que investigar”, por lo que confía en que “se archivará la denuncia interpuesta por la oposición”.

Otra mentira de Ayuso

El Ministerio Público nunca ha asegurado que no hay nada que investigar. Es absolutamente mentira esa afirmación de la presidenta madrileña.

La Cadena SER ha adelantó que la Fiscalía Anticorrupción citará a declarar al hermano de Isabel Díaz Ayuso por mediar en el contrato de mascarillas durante el inicio de la pandemia por coronavirus. Un paso muy grave para la presidenta madrileña en la investigación abierta por el contrato a la empresa Priviet Sportive para proporcionar 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros y por el que el hermano de la lideresa madrileña logró comisiones suculentas.

Según fuentes del procedimiento, publicadas por la SER, ya ha sido solicitado un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para analizar si se ha producido alguna irregularidad en la adjudicación.

“También va a pedirse información bancaria que acredite cómo, cuánto y en concepto de qué fueron ejecutados los pagos, así como las facturas tanto de la administración contratante como de la empresa adjudicataria y del hermano de Díaz Ayuso, que hizo las labores de intermediario o comisionista en la operación”.

La Comunidad reconoce que cobró 283.000 €

La propia Comunidad de Madrid ha admitido por primera vez la cifra total de dinero que cobró el hermano de la presidenta regional de la empresa Priviet Sportive al beneficiarse de un contrato público para adquirir mascarillas.

Recordando la información publicada por Diario16 y otros medios, según la cual, la Comunidad de Madrid informó que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, facturó a la empresa Priviet Sportive un montante total de 283.000 euros en 2020 -justamente la misma cantidad de la que habló Pablo Casado en su entrevista en la Cope.

“Es un contrato legal en el que ni yo he participado ni he tenido absolutamente nada que ver, está todo registrado y fiscalizado”, ha subrayado Ayuso está mañana.