¿Ayudas a los alimentos?

El Consejo de Ministros da luz verde al nuevo paquete anticrisis, entre otros los alimentos básicos que entrará en vigor el 1 de enero. Se elimina el impuesto sobre el valor añadido de los alimentos de primera necesidad hasta final de junio?

El título del artículo de hoy no es la lista de la compra, según Pilar Alvarez del País de la mañana sino la de algunos de los alimentos por los que parece que pagaremos menos a partir del 1 de enero, después de un año con la cesta de la compra disparada.

El Gobierno ha aprobado suprimir el IVA de estos productos: pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. También costarán más barato el aceite y la pasta, para los que la tasa baja del 10 al 5%.

La intención parece buena, aunque la reducción de 3 euros, según estimaciones, en la cesta de la compra de 50 € es, en nuestro criterio, ridícula para todos los compradores pero sobre todo para los más vulnerables que no llegan a final de mes.

Lo mismo se puede decir de la transferencia de 200 €, para los hogares con rentas familiares de hasta 27.000 euros anuales éstos recibirán 200 euros en un solo pago por transferencia bancaria. El Gobierno calcula que beneficiará a 4,2 millones de familias, pues en la cesta de la compra servirá, insisto, para los más vulnerables, para que les reduzcan los tres euros durante 66,6 días, y después qué?

Si a esto unimos las declaraciones de la Vicepresidenta Calviño, que ha asegurado que el IVA en los alimentos y otros productos volverán a ser los mismos que anteriormente, en cuanto la inflación llegue al 5,5 %; teniendo en cuenta que la inflación en la actualidad está en torno al 6,5 %, bajar un punto durará aproximadamente 2 meses; es decir, que la reducción del IVA en algunos productos alimenticios, pero no en la carne ni el pescado, durará sinceramente un plis plas.

Creemos, que este plan es insuficiente y que se debería estudiar un control de los precios de los productos alimenticios en general, no solo los básicos sino también todos los productos alimenticios que han subido los precios alegando la guerra de Ucrania, la subida de la luz y de las energías.

Los supermercados, las grandes superficies, los transportes, y el exceso de canales de comercialización son los que han aprovechado sin consultar con nadie subir los precios indiscriminadamente.

Desde CCOO hasta Bruselas pensamos que no se va a poder controlar el IVA. Por todo ello, seguimos opinando que los Supermercados y Grandes Superficies son sin ningún criterio los que han subido los precios de los alimentos sin justificación alguna y que el Gobierno debe legislar para controlar y a la vez para sancionar a aquellos que suben los precios y tiene que controlar mediante inspectores de consumo y multar a aquellos supermercados y superficies que hayan subido los precios regulados por el gobierno.

Y no consiste en bajar el IVA y luego volver a subir cuando baje la inflación, sino en confeccionar leyes que impidan la subida de los precios y controlar los mismos. Porque, en resumidas cuentas, más de 5 millones de ciudadanos viven en condiciones precarias y en el umbral de la pobreza. Y hay que gobernar para todos los ciudadanos, no sólo para los oligarcas y empresarios, porque eso es liberalismo puro y duro. Y lo de bajar 3 € en la cesta de la compra de 50 € es una chapuza o un querer y no poder.

Por otro lado, los productores sean agricultores o ganaderos tampoco se benefician, ya que venden a precios irrisorios mientras los consumidores, cómo sabemos pagan en exceso por los productos alimenticios; lo lógico es que el gobierno potencie las cooperativas de agricultores y se creen, que ya existen en algunos lugares, mercados de origen en los que los cooperativistas obtienen más beneficios y los consumidores se gastan menos dinero en los productos alimenticios.

Es pues necesario un cambio de mentalidad y de sistema económico que beneficie a todos los ciudadanos sin discriminación, pues el principio de igualdad hay que aplicarlo para todos, sino siempre habrá ricos, cada vez más y pobres entrando en el ulbral de la pobreza.

Lo demás es poner parches como si se hubiera pinchado una rueda.

Por todo ello, terminamos como hemos comenzado:

¿Ayudas a los alimentos?