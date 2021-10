Avance entre los socios de Gobierno para derogar la Ley Mordaza del PP

- Publicidad-

Unidas Podemos y PSOE comienzan a avanzar en la redacción de un acuerdo para derogar la Ley Mordaza del Partido Popular.

La semana pasada UP reclamó al PSOE cerrar ya el plazo de enmiendas y buscar un acuerdo. Ayer por la mañana se han reunido representantes de ambos partidos, Enrique Santiago, por parte de UP, y han llegado a un principio de acuerdo en temas como, entre otros, el derecho de reunión o la toma de imágenes de manifestaciones u operaciones policiales.

Derecho de reunión

Aún así, según fuentes del grupo confederar de Unidas Podemos, «quedan importantes puntos que discutir y UP seguirá trabajando para que el acuerdo suponga un avance en los derechos y libertades de los ciudadanos que suprimió la Ley Mordaza del PP».

Con respecto al Derecho de reunión, Unidas Podemos defiende que se garantice la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica mediante la reforma de los artículos sobre este derecho, sin que en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica.

Por otra parte, la toma de imágenes de manifestaciones u operaciones policiales también tendrá una reforma atendiendo a las reclamaciones de los profesionales de los medios de comunicación.

Así, la propuesta de UP a este respecto es que «no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias».