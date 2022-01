Australia niega la entrada de Djokovic en el país al no estar vacunado

- Publicidad-

Novak Djokovic se mantiene en sus trece de no vacunarse aunque ello suponga que no pueda participar en el Open de Australia, un torneo que si gana lo colocaría como el tenista más laureado de la historia. En las últimas horas, el gobierno australiano ha impedido finalmente el ingreso al país del tenista serbio, número uno del mundo, al no tener en regla el visado y «no cumplir» la exención médica por la que se le había autorizado un día antes a disputar el Abierto ‘aussie’, primer Grand Slam de la temporada.

Djokovic, que fue retenido en el aeropuerto de Melbourne durante ocho horas, según explicó su padre a la emisora de radio serbia B92, no pudo entrar en Australia en un vuelo procedente de Dubai. Nole había sido autorizado un día antes y acudía dispuesto a renovar su título en la pista rápida australiana, informa Europa Press.

Sin embargo, todo cambió este miércoles, cuando las autoridades del país negaron con rotundidad que Djokovic tendría un trato de favor si no cumplía la exención médica debido a un proceso alérgico, una reciente intervención quirúrgica u algún otro motivo que hubiese convencido al torneo. Pero no fue así.

La solicitud de Djokovic fue rechazada, según informa el diario local The Age, porque no proporcionaba «las pruebas adecuadas» para ingresar en Australia y será devuelto a su país. La policía australiana dijo que se están asegurando de que todas las personas que lleguen a sus fronteras cumplan con las leyes y los requisitos de entrada.

Confirmando las palabras del ministro de Sanidad australiano, la policía del país añade que el visado de Djokovic fue «consecuentemente cancelado». Los extranjeros «a quienes se les cancele la visa serán detenidos y deportados de Australia», dijo también en un comunicado la policía australiana.

Según los informes, su padre, Srdjan, dijo a una emisora local que su hijo estaba «aislado en una habitación» en el aeropuerto sin su equipo y que estaba detenido bajo vigilancia policial. «No tengo idea de lo que está pasando, mantienen cautivo a mi hijo durante cinco horas», indicó el padre de Nole cuando todavía le quedaban tres más bajo custodia policial.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, también aportó nuevas informaciones a través de su Instagram al hablar por teléfono con el jugador. «Acabo de hablar por teléfono con Novak. Le dije a nuestro Novak que toda Serbia está con él y que nuestras autoridades están tomando todas las medidas para detener el acoso al mejor tenista del mundo en el menor tiempo posible», sentenció.

Horas antes, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, ya dejó claro que tenista serbio Novak Djokovic no jugaría el torneo sin evidencias. «Estará en el próximo avión a casa» si no presenta evidencias suficientes que respalden la exención médica que ha obtenido para poder entrar en el país pese a no conocerse oficialmente si tiene o no la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.

A última hora del miércoles, The Age apuntó que los abogados de Novak Djokovic ya están «en proceso de impugnar la decisión» y tomarán acciones legales contra el Gobierno de Australia y lo acontecido en el aeropuerto.

El número uno del mundo de la ATP abandonó el aeropuerto evitando a los medios de comunicación y a los aficionados para instalarse en un hotel de Melbourne a la espera de dicha posible impugnación, según la edición digital de este diario.