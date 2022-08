Atléticos ciclotímicos

- Publicidad-

De un tiempo a esta parte quienes acuden al Metropolitano parecen sufrir la misma ciclotimia de las redes sociales. Se pasa del llanto a la euforia, de la aclamación al insulto de un momento a otro. De hecho cabe pensar que algunos seres van ya enfadados al campo con la única intención de insultar al entrenador, quejarse de Koke y mandar morir a los hijos de Griezmann.

Errores deportivos

Lejos quedan ya los tiempos en que se iba al Vicente Calderón con la sana intención de animar al equipo y dejarse el alma en las situaciones difíciles. ¿Se pitaba al equipo cuando jugaba mal? Sí, en más de una ocasión. ¿Los árbitros sentían la presión del estadio? Sí, incluso en una ocasión se saltó alguien un minuto de silencio para gritar “Linier hijo de puta”. Hoy en día parece que algunos van tan sólo a pitar, a mamarse antes de entrar y a leer con fruición los medios nacionalmadridistas después del partido. Por si no se han dado cuenta Gonzalito Miró, el mayor todólogo de España, acude siempre tras las derrotas a El golazo. No dan puntada sin hilo.

El partido del domingo fue nefasto y el Cholo Simeone se equivocó bastante. Porque para jugar con equipos con menos calidad puede servir Koke de cinco y Lemar de escudero, pero con equipos grandes/medianos no. Luego no supo corregir el buen planteamiento de Emery llevando el partido a su terreno. Mal el Chol y mal los jugadores que no pudieron o supieron sacar el coraje suficiente. Para más información ahí tienen espacios de Twitter, podcasts y programas en directo de diversas plataformas.

Aficionados tocapelotas

Tampoco se puede excluir del análisis a todos esos aficionados que en vez de apoyar meten más presión a los jugadores desde el primer minuto. Y eso que se llegaba de una victoria contundente en Getafe. Pero da igual, el nacionalmadridismo y la cortedad de algunos ya han servido para inocular el veneno en la sangre de muchos aficionados. Se han creído que la plantilla puede efectuar el tiki-taka, se han creído que la plantilla está llena de jugadores descomunales, se han creído que el Cholo sólo juega a encerrarse, se han creído hasta que Miguel Ángel Gil no tiene nada que ver en la confección de una plantilla completamente descompensada.

¿Tiene el Cholo la culpa de la llegada de Griezmann, que parece ser el mayor de todos los males? Sí, tanto como Gil que aceptó. Con haber dicho que monetariamente no encajaba se habría acabado el regreso, pero el mandatario pensaba que así vendería más camisetas o tendría mayor repercusión internacional. Pero es que el francés ha sido suplente las dos primeras jornadas (marcando en la primera). Aquellos que hace tres días alababan a João Félix y se masturbaban pensando en los goles de Morata, ayer mismo estaban chillando desde el minuto 6. No en el 97, no. En el 6. ¿Para qué van?

A los tuyos no se les insulta

Es cierto que en el fútbol muchas personas se desahogan del jefe cabrón, de la semana de críos adolescentes, de la mala suerte vital o simplemente porque es un paria social. Normal es quejarse cuando se falla un pase (“Es que no da un pase bueno el muy cabrón”), cuando se falla una ocasión (“Tiene los pies torcidos”), pero estar todo el partido “Koke cabrón”, “Cholo cagón”, “Lemar eres un sinsangre” porque sí es otra cosa. Hay gente que vive amargada de la vida pero ¿tantos?

Y para rematar la faena unos imbéciles que se sientan donde el Frente Atlético (se desconoce si pertenecen o no) se ponen a insultar a los jugadores porque se piensan que la masa atlética les va a proteger o porque pagar un abono da derecho a ser una escoria humana con cualquiera. No. Que Mario Hermoso se subiese a la grada tras el partido con aviesas intenciones es de lo más normal visto el comportamiento constante de buena parte de la afición que acude al Metropolitano. Porque hay una minoría de deshechos humanos sí, pero hay una buena parte de abducidos por los medios de comunicación… madridistas.

A los jugadores de tu propio equipo no se les insulta. Si no te cae bien Griezmann miras hacia otro lado y te quejas por lo bajini. Pero pedir que se mueran sus hijos no es ser atlético. Si no te ha gustado el partido te marchas jodido a casa, no cenas, ni duermes y hasta el próximo, pero no te quedas en el campo para dedicarte a insultar a los jugadores suplentes. Eso no es ser del Atleti. O al menos no es el Atleti que muchos aprendieron hace años y pasando por etapas muy negras. Y si ves que el equipo tiene carencias te vuelves al palco y les pides a Gil y Cerezo que hagan algo. ¡Ah, pero no! Gil es el mejor gestor y la culpa es del Cholo que no pone a los buenos… ¿qué buenos? ¿No habías dicho que la plantilla era una mierda por culpa del entrenador? Ciclotímicos muy peligrosos porque están enrareciendo el ambiente en el campo.

PostScriptum. Para otras opiniones sobre el tema ver a Rubén Uría o Javi Gómara, nada sospechosos de gilismo o madridismo. O igual sí porque los aficionados amargados son así.