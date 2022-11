Associated Press despide al periodista que afirmó que los misiles caídos en Polonia provenían de Rusia

The Associated Press ha despedido al periodista que cubrió la noticia sobre los misiles en Polonia, y que afirmó que procedían de Rusia. Una noticia de la que después, se hicieron eco otros medios de comunicación.

El reportero, James Laporta fue el responsable de emitir una alerta de noticia, donde citaba a un «alto funcionario de la inteligencia de Estados Unidos», que afirmaba que «los misiles rusos cruzaron hacia Polonia, miembro de la OTAN, matando a dos personas».

Esta informnación fue rápidamente reproducida por otros medios, suponiendo, según señala información publicada «una gran escalada del conflicto en Ucrania», dado que suponía que el ataque provenía de Rusia, y se producía contra un miembro de la OTAN.

Rusia negó desde el primer momento haber realizado ningún ataque cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia. Pero la noticia salió publicada y esto generó que la afirmación sirviera para que otros medios a nivel internacional, pero también políticos reaccionasen sin que la información fuera correcta.

AP eliminó posteriormente la información y publicó una nota del editor donde se admitía que la única fuente utilizada en la información era incorrecta, ya que «los informes posteriores mostraron que los misiles fueron fabricados en Rusia y muy probablemente disparados por Ucrania en defensa contra un ataque ruso».

Associated Press requiere que un hecho sea confirmado por, al menos, dos fuentes para poderse publicar, algo que el reportero ha reconocido no haber hecho. Solamente se permite publicar una información habiendo consultado a una única fuente cuando se trate de una figura autorizada que proporcione información al detalle, no dejando dudas sobre los hechos.