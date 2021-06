Asesinada a martillazos, 81 años: el terrorismo machista no tiene edad, ni es xenófobo, racista o clasista, como los que lo niegan con estas excusas

- Publicidad-

El último crimen machista contabilizando en España de forma oficial este miércoles 16 de junio, la mujer número 20 asesinada por su pareja o ex pareja por el simple hecho de ser mujer, despeja cualquier tipo de dudas sobre el problema real, y prácticamente diario, del terrorismo machista, que no es otro que el sistema patriarcal imperante en la sociedad y el machismo de los agresores, que sólo ven en el asesinato de sus parejas o ex parejas la salida a la pérdida de control que ejercen sobre sus víctimas. No existe edad, ni nacionalidad, ni clase social, ni raza, ni religión que exima a un criminal machista de cometer un nuevo acto de terrorismo machista.

Consuelo, de 81 años, ha sido asesinada a martillazos por su pareja, de 84 años, en su domicilio del número 1 de la calle Montpellier, en el distrito madrileño de Moratalaz. Eduardo, el agresor, había propinado numerosos martillazos a la víctima en la cabeza, que presentaba un severo traumatismo craneoencefálico cuando llegaron los equipos sanitarios al lugar de los hechos pasadas las nueve de la noche de este martes. Sin ningún tipo de rubor, el asesino confeso del crimen aseguró a los agentes que volvería a hacerlo una vez más. La mujer, que había perdido mucha sangre por los golpes recibidos, fue trasladada en estado muy grave al hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha fallecido poco después.

Durante este 2021, son ya 20 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en España, cuatro de ellas habían denunciado la violencia de género recibida (el 21 % del total). Diez eran de nacionalidad española y nueve extranjeras, y diez de ellas habían terminado la relación o estaban en fase de ruptura.

Silencio en el PP y Vox

Tanto el PSOE como Más Madrid han mostrado su condena a este nuevo crimen machista. A través de Twitter, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha lamentado amanecer con “la triste y dura noticia del asesinato de una vecina de Moratalaz a manos de su marido”. “De nuevo, registramos la petición de un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid para condenar la violencia machista. Ni una menos”, ha añadido. También la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha mostrado su repulsa por el nuevo crimen machista de este martes en Moratalaz.

Hasta el cierre de esta información, ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del PP, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han comentado nada sobre este crimen a través de las redes sociales. Tampoco lo ha condenado Javier Ortega Smith, el portavoz ultraderechista de Vox en el consistorio madrileño, que rechaza los minutos de silencio convocados oficialmente por el resto de formaciones cada vez que se produce un crimen machista y se coloca físicamente a un lado del resto de concejales en una muestra evidente del negacionismo de la violencia machista que el partido ultraderechista aplica a diario.

Es INSOPORTABLE.



Mi rotunda condena a este nuevo crimen machista en #Moratalaz. Todo mi cariño para la familia de la mujer asesinada.



Negar la #ViolenciaDeGénero pone en riesgo la vida de las mujeres. Necesitamos a toda la sociedad implicada en esta lucha.#NosQueremosVivas pic.twitter.com/jPHGPJ3XdI — Hana Jalloul Muro (@jalloul_hana) June 16, 2021