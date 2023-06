Ascenso y caída meteóricos

- Publicidad-

Cuántas veces hemos oído de personas sabías en experiencia de vida que es más difícil mantener lo conseguido que conseguirlo, porque una vez alcanzado el objetivo la estrategia para mantenerlo y gestionarlo, es muy diferente de la empleada para lograrlo. Sabiduría que está en todos los hechos de la vida: en el amor, en el trabajo y, como no, en la política. Gestionar y prolongar el carácter efímero del triunfo es más difícil que alcanzarlo, sobre todo si caes en el absurdo de creerte: el rey de mambo. Razón de fondo por la que los dos partidos que llegaron a la política nacional para transformar un modelo democrático, que consideraban obsoleto, se han convertido en formaciones al borde de la desaparición en menos de una década, desde el salto de Ciudadanos a la política nacional en 2015, y la formación de Unido/as Podemos en 2016. Destrucción fulgurante del importante capital político que llevó a ambas formaciones a ser la tercera fuerza política del país, hoy convertidas en residuales para la gobernación, por la irresponsabilidad de sus líderes fundadores que cayeron en un cesarismo desnortado y crecido, llegando a creer que tenían en la mano la presidencia del gobierno de la nación.

El líder de Ciudadanos, Albert Ribera, enseñó la patita cuando llegó a Madrid y quedó deslumbrado por la vida social-política-mediática de la capital que convirtió al recién llegado en adalid del liberalismo. Ideología basada en el <<laissez faire, laissez passer>> —base del capitalismo salvaje— que justifica cualquier posicionamiento político, más a la derecha o más a la izquierda, que Ribera no supo gestionar perdido en el oropel capitalino, como vio toda España en el último debate al que asistió con el resto de líderes nacionales. El efecto, pasar de 57 a 10 diputados en las generales de 2019, por someterse a la presión de las derechas política y mediática para decir no al pacto con Pedro Sánchez, que ya estaba fraguado. Derrota que le condujo a tirar la toalla y descoser el partido en Cataluña trayéndose a Arrimadas, lideresa de medio pelo que en sus pocos años de ejecutoria condujo al partido a caer en el abrazo del oso del PP que, en menos de una legislatura, lo ha fagocitado por completo.

Suicidio político también de Pablo Iglesias, que desde su presentación pública se invistió de oráculo admonitorio de las esencias de la izquierda —más táctico que estratega—, tras el acierto inicial de aglutinar en una nueva formación política, Unido/as Podemos, buena parte el movimiento del 15M en 2011, surgido del sentimiento ciudadano de fondo de no sentirse representados ni comprendidos por el sistema. Protesta pacífica convertida en ejemplo para las sociedades occidentales gracias a los lemas simples y contundentes de:<<no nos representan>> y <<sí se puede>>. Capital político que comenzó a esfumarse cuando Iglesias compró un <<casoplón>> —estaba en su derecho— que apuntaba un estilo de vida que chirriaba con los postulados germinales de su formación, que propició el enfrentamiento y desbanda de sus primeros compañeros de viaje con los que dio vida a Podemos: Errejón, Bescansa, etc. Luego vino la boutade que puso al descubierto su ansia de poder cuando, en rueda de prensa en el Palacio de la Zarzuela, enumeró los ministerios que quería para su formación —los de más peso político y presupuesto— mientras Pedro Sánchez estaba hablando con el Rey.

A partir de ahí, y aunque consiguió llegar a ser un efímero Vicepresidente del Gobierno —sin papel ejecutivo— todo ha sido una constante cuesta abajo desde su fracaso personal en las autonómicas del 2019 en Madrid a las que se presentó como salvador de la izquierda. Desde entonces arropado por su guardia pretoriana instalada en la dirección de Podemos, y sin dejar de ejercer de oráculo en su canal televisivo por internet, su incapacidad para la autocrítica no ha hecho más que ahondar una imagen cada vez más negativa en la valoración de la opinión pública.

Una pena, en ambos casos, porque sin el cesarismo que les adorna, la política nacional no habría abierto tanto hueco a la ultraderecha, y no se habría desbaratado la escena política con la irrupción del populismo. Ejemplo de que la templanza, el equilibrio en el análisis de la realidad, la mirada a largo plazo, y compartir el poder son las vías para no perder miserablemente lo ganado con acierto y esfuerzo.