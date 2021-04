En un error político sin precedentes, pero Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, tiene clara su estrategia: si consigue representación parlamentaria en las elecciones del 4M apoyarán a Ayuso y no a Gabilondo.

En una entrevista en RNE, Arrimadas insiste esta mañana en que el pacto de gobierno en la Comunidad de Madrid “funcionaba bien”.

Oferta de Casado

Con respecto a la oferta que, según confirmó ayer el presidente de los populares, le hizo Pablo casado para que Cs se fusionará dentro del PP, la líder de Ciudadanos asegura que “nosotros nunca hemos hablado de cargos” y añade que, en cualquier caso: “Ciudadanos no está en venta y yo no me ofrezco por un cargo”. Insiste en que su propuesta fue unir fuerzas en Cataluña.

Sobre la moción de censura fallida, presentada en Murcia, Arrimadas se arrepiente de “no haberlo explicado mejor. No hicimos una buena comunicación, porque estábamos pensando en la corrupción» y acusa al PP de haber «comprado a dos grupos parlamentarios”.