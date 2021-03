Javier Arenas, secretario general entre 1999 y 2003 ha declarado que “todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda”, mientras el expresidente balear Jaume Matas ha negado que, en 2003, el partido le diera 8.400 euros en metálico para cubrir parte de los gastos de alquiler del piso en Madrid donde residió durante unos meses.

Esta mañana dos exdiputados del PP, Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre, han confirmado la veracidad de varios apuntes de los papeles de Bárcenas sobre la caja b, aunque han negado su existencia, entrando en profundas contradicciones.

El juicio por la caja b del Partido Popular para pagar las obras de la sede del PP en la calle Génova de Madrid ha continuado con la declaración como testigos de tres exsecretarios generales del partido, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal.

Matas niega que el PP le diera 8.400 euros «para un piso»

El expresidente balear Jaume Matas ha negado que, en 2003, el partido le diera 8.400 euros en metálico para cubrir parte de los gastos de alquiler del piso en Madrid donde residió durante unos meses. «Si alguien lo recibió, yo no fui«, ha dicho.

Durante tres meses de aquel año, Matas cobró una nómina de su partido porque había dejado su puesto de ministro para presentarse a las elecciones autonómicas de aquel año y que el entonces secretario general de la formación, Javier Arenas, acordó darle de alta como trabajador del partido para que cubriera sus gastos.

El expresidente balear ha insistido que no recibió «nada» en metálico y que las retribuciones del partido fueron siempre «por transferencia».

Javier Arenas: “Todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda”

El exsecretario general del PP Javier Arenas ha negado que él conociera la existencia de los apuntes en los que Luis Bárcenas recogió la supuesta contabilidad opaca del PP. «Conocí esos papeles a través de los medios de comunicación».

Arenas ha negado, como ya hizo cuando declaró como testigo ante el juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, haber recibido los sobresueldos que, supuestamente, figuran en el mismo y ha insistido en que no reconoce esos apuntes como ciertos.

El que fuera secretario general entre 1999 y 2003 ha añadido que «no he recibido ninguna cantidad procedente de empresarios y todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda«. También ha negado que, durante un homenaje de sus compañeros de partido tras abandonar el cargo, recibiera un reloj que, según los papeles de Bárcenas, fue abonado con fondos de la caja b.

La declaración como testigo del periodista y exdirector de El Mundo, Pedro J. Ramírez, en el juicio por la caja b del PP, ha tenido un valor jurídico: servir de testimonio de refuerzo de las acusaciones del extesorero Luis Bárcenas contra su antiguo partido.

Pedro J. ha detallado el encuentro de cuatro horas que mantuvo con Bárcenas, en junio de 2013, en el que este le explicó la supuesta mecánica utilizada por los populares para financiarse con donaciones irregulares de empresarios. Bárcenas.