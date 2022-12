ARCOmadrid 2023, una edición que confirma su relevancia internacional

En total participan 214 galerías de 37 países, de las cuales 171 integran el Programa General. Sumándose a ellas las secciones comisariadas: Mediterráneo: un mar redondo, con 20 galerías; Opening by Allianz, conformada por 17 galerías. Nunca lo mismo y Arte latinoamericano, por 11 galerías.

ARCOmadrid 2023, que organizada por IFEMA MADRID celebrará su 42ª edición del 22 al 26 de febrero, potencia su voluntad de seguir investigando en las prácticas artísticas pasadas, presentes y futuras. La confianza y el compromiso del sector en la Feria se ha reflejado en el interés por participar en la próxima convocatoria, lo que ha impulsado la incorporación de nuevas galerías internacionales que confirman el papel de ARCO como lugar preeminente de visibilidad para los artistas, el mercado activo y el conocimiento en torno al arte. Un total de 214 galerías de 37 países convertirán a Madrid en capital internacional del arte contemporáneo, con la región mediterránea como tema de análisis central.

El eje principal de la Feria, el Programa General, estará formado por 171 galerías internacionales seleccionadas por el Comité Organizador, incorporándose a éste una treintena de galerías que participan por primera vez, o que vuelven después de muchos años, como Capitain Petzel, Contemporary Fine Arts, David Zwirner, Mendes Wood DM, Nicolai Wallner, Rüdiger Schöttle, o Timothy Taylor. Mientras que galerías como Mehdi Chouakri, Neugerriemschneider, Perrotin, Ruth Benzacar oSociété vuelven a depositar su confianza en ARCOmadrid. A estas se une la fidelidad de Chantal Crousel; Elvira González, Giorgio Persano, Helga de Alvear, Jocelyn Wolff, Krinzinger, Lelong, Mai 36, Meyer Riegger, Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Peter Kilchmann, ProjecteSD o Thaddaeus Ropac, entre otras.

Programa General ARCOmadrid 2023

Paralelamente al Programa General ARCOmadrid contará con tres secciones comisariadas. Incorpora como tema de investigación de 2023 el Mediterráneo: un mar redondo, que comisariada por Marina Fokidis, con la asesoría de Bouchra Khalili, Hila Peleg y Pedro G. Romero, pretende movilizar las relaciones que transcurren de abajo arriba y de lado a lado en un esfuerzo por alcanzar un punto de encuentro para las intensidades compartidas de esta área geográfica. La presencia de 20 galerías de 13 países permitirá profundizar en trabajos de artistas como Anna Boghiguian -KOW-, Iman Issa -Rodeo-, Jumana Manna -Hollybush Gardens-,Mohamed Bourouissa -Kamel Mennour-, Silvina Der Meguerditchian -Kalfayan Galleries-,Stefania Strouza -A.Antonopoulou.Art-, Laia Estruch -Ehrhardt Flórez- o Hana Miletić -Lambda Lambda Lambda-.

Opening by Allianz

Opening by Allianz, volverá a ser el espacio de descubrimiento de nuevas propuestas en la feria. La selección de Julia Morandeira y Yina Jiménez Suriel representará la apuesta del joven galerismo internacional con la participación de 17 galerías como Constitución, Foro.Space, HOA, Pequod Co., The Liminal o Zina.

La sección Nunca lo mismo. Arte latinoamericano contribuirá a reforzar la investigación en torno a la creación latinoamericana y su relación con todos los agentes presentes en la feria. Comisariada por Mariano Mayer y Manuela Moscoso, estará formada por una selección de artistas procedentes de Latinoamérica con 11 galerías como Jaqueline Martins, Max Mayer, Karen Huber, Crisis, Proyectos Ultravioleta y Hache.

A estos contenidos se unirá el Foro, que ampliará el análisis en torno al arte de la región mediterránea con una estructura tan multifacética y plural como las propias prácticas artísticas de los diversos países, y acercará al compromiso y apoyo constante de coleccionistas de diversos contextos.

Tras la convocatoria lanzada por ARCOMadrid 2023, junto con el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y la revista AD, el jurado ha fallado a favor del proyecto VERBENA, propuesta conjunta de estos dos estudios madrileños.

El Mediterráneo en ArcoMadrid 2023

El tema central de la feria, El Mediterráneo: Un Mar Redondo, es el punto de partida y la inspiración del proyecto que, a su vez, combina la filosofía y temática de la feria con la función de servir de espacio de descanso, de encuentro y zona gastronómica en ARCOmadrid. Del mismo modo, plasma los valores del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) a través de sus empresas españolas asociadas, que son ejemplo de calidad, innovación, sostenibilidad y contemporaneidad, y que cederán productos para la adecuación de este espacio.

Responsables de HANGHAR & estudio DIIR afirman que “enfocamos el proyecto como la oportunidad perfecta para reivindicar la celebración. Para ello, nos servimos del Mediterráneo y recurrimos a nuestros orígenes con el objetivo de trasladar la cultura popular al espacio. De ese modo, la sala se aleja del aislamiento en favor de la interacción. Exploramos nuevas formas de relación donde folclore y contemporaneidad se mezclan y, como si de una VERBENA se tratase, apostamos por escenarios que fomenten la vida en comunidad.”

VERBENA. Por HANGHAR & estudio DIIR

“VERBENA es una propuesta que apuesta por la apertura y, sobre todo, por la interacción de sus visitantes.

HANGHAR & estudio DIIR diseñarán el Guest Lounge de ARCOmadrid 2023

El Mediterráneo, tema central de la feria, resulta decisivo en la esencia del proyecto. Su hegemonía cultural lo ha convertido a lo largo de los siglos en un permanente foco de atención. El cruce de culturas, ya sea por medio de guerras o alianzas, ha transformado la historia mundial y lo ha distinguido como el más reconocido lugar de confluencia. Es pertinente, por tanto, partir de estas premisas y aprovecharse de ese caldo de cultivo para imaginar escenarios de convergencia. VERBENA reivindica lugares de interacción que, por un lado, imaginen nuevas formas de relación, pero por otro, recurran al imaginario colectivo que esta región lleva en sus adentros. Un espacio donde el folclore y la contemporaneidad tengan cabida. Una manera de abordar un futuro que a la vez que es incierto, ha de ser colaborativo, solidario y festivo, como la esencia más intrínseca del pueblo mediterráneo.

Concebida a través de una gran carpa roja.

La puesta en escena es concebida a través de una gran carpa roja. Un elemento asociado a la festividad popular, a lo efímero. Su presencia traspasa los límites del recinto y genera un halo de misterio que invita al usuario a descubrir su interior. En él se recrea una atmósfera de connotación ferial donde los usuarios se concentran y disfrutan del momento como si de una verbena se tratara. Un espacio que por fin huye de restricciones y que se colmata por medio de una serie de dispositivos que combaten el reciente aislamiento al que nuestra sociedad se ha visto sometida. El banco, la barra, la mesa, el pórtico… Todos ellos elementos recuperados de nuestra tradición popular y cuyo fin reside en imaginar escenarios donde el transcurrir del tiempo no puede ser entendido sino a través de la celebración y la vida en comunidad.

Frente a la disputa y el desconcierto que reina en nuestros días, VERBENA aborda este reto como la oportunidad de afianzar una red de alianzas. Si bien los grandes océanos representan la hostilidad, las calmadas aguas del Mediterráneo reflejan amabilidad. Esa invitación a la pausa y la reflexión es lo que persigue este espacio. El deseo por construir un futuro coherente y respetuoso pasa por el diálogo de sus participantes, y es en esa experiencia temporal, donde la celebración de la vida adquiere sentido”.